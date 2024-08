Les Mavericks et les Pelicans changent de diffuseur local

Il y a quelques semaines, les négociations des droits TV pour les matchs en antenne nationale ont été très fructueuses pour la NBA. Le nouveau trio ESPN, NBC et Amazon débourseront 76 milliards de dollars sur 11 ans. Sur le plan local, il y aura aussi du changement pour les Mavericks et les Pelicans.

Il faut dire que la situation était plus préoccupante pour les diffuseurs locaux puisque Diamond Sports Group, et ses chaines Bally Sports qui gèrent la diffusion des matchs à domicile de la moitié des équipes NBA, est en proie à des difficultés financières.

Toutefois, la NBA a renégocié à la baisse les droits de diffusion pour 13 franchises avec Bally Sports qui perdra les droits des Mavericks et des Pelicans.

« Nous avons conclu un nouvel accord avec Diamond Sports Group pour la saison 2024-25 au cours de laquelle les chaines de Diamond Regional Sports Network diffuseront les matchs à domicile de 13 équipes NBA », détaille la NBA dans un communiqué. « Les Dallas Mavericks et les New Orleans Pelicans ont refusé de continuer à diffuser leurs matchs sur les chaines de Diamond RSN et partageront bientôt plus de détails sur la façon de regarder les matchs de la saison à venir sur leurs marchés respectifs. Ce nouvel accord est soumis à l’approbation du tribunal de commerce. »

Les matchs des Pelicans diffusés gratuitement

L’été dernier, la perte des droits TV des matchs à domicile des Suns par Bally Sports Arizona avait fait du bruit. Les matchs des Suns en 2023/2024 étaient diffusés par voie hertzienne, et donc gratuitement dans les principales villes de l’Etat, et en streaming, par Kiswe. Le diffuseur avait fait bloquer la décision en invoquant un droit de préemption permettant de s’aligner sur le contrat, puis s’était retirée.

Comme les fans des Suns, les supporters des Pelicans pourront voir gratuitement les rencontres à l’aide d’une antenne sur The Gulf Coast Sports and Entertainment Network. Une pratique qui est de plus en plus commune en NBA. Les Blazers et le Jazz ont aussi rendu gratuite la diffusion des rencontres, lors de l’exercice 2023/24.

Treize équipes seront encore diffusées sur Bally Sport dont les Hawks, les Hornets, les Cavaliers, les Pistons, les Pacers, les Clippers, les Grizzlies, le Heat, les Bucks, les Timberwolves, le Thunder, le Magic et les Spurs.

Pour leur part, aucun annonceur n’a été annoncé pour les Mavericks, mais ils pourraient, eux aussi choisir un système alternant chaine gratuite et streaming.