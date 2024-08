Pour la deuxième fois de suite, après Darvin Ham en 2022, les Lakers ont décidé de nommer un coach sans expérience du banc. JJ Redick, comme son prédécesseur à l’époque, n’a en effet aucune expérience d’entraîneur. Néanmoins, Darvin Ham avait pour lui de nombreuses saisons en tant qu’assistant coach, à Atlanta et Milwaukee notamment. Ce n’est pas le cas de l’ancien joueur d’Orlando.

C’est donc un choix fort, mais un choix réfléchi et assumé, explique Jeanie Buss. « On voulait penser différemment et il a une véritable vision », affirme la propriétaire des Lakers. « Je ne suis pas à l’aise pour parler des choses techniques du basket, mais on cherchait un candidat qui allait nous apporter quelque chose de différent. Et qui allait surtout s’investir dans la progression des jeunes. JJ Redick est la bonne personne pour nous. »

Jeanie Buss reste néanmoins prudente en ajoutant qu’elle ne veut pas « faire monter une hype et dire que ce sera une grande réussite ». La propriétaire veut « donner le temps » à son nouvel entraîneur pour installer ses idées.

Pour l’entourer et lui assurer une certaine expérience à ses côtés, afin d’entrer le mieux possible dans le grand bain, la franchise a signé deux références : Nate McMillan et Scott Brooks.

« Je suis très impressionnée par son staff. Pour l’instant, les joueurs ne sont pas obligés de venir s’entraîner, mais ils viennent », explique-t-elle. « Avec Nate McMillan et Scott Brooks, il y a de l’expérience afin qu’il s’adapte à ce rôle de coach. Il a été joueur pendant quinze ans dans la ligue, il a donc beaucoup d’expérience. Il sait comment ça fonctionne et je pense qu’il sera un grand leader. »