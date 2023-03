Les mots forts de Darvin Ham contre l’attitude de ses Lakers

Darvin Ham a eu de quoi s’arracher les « cheveux ». Tout a commencé avec cette pénétration mal assurée de Rui Hachimura, qui a rencontré Kyle Anderson sur son chemin. Une fois le ballon volé, les hommes du Minnesota ont pu partir en transition et en sur-nombre, à quatre contre trois.

Cette séquence, au début du quatrième quart-temps entre Lakers et Wolves, s’est terminée par un tir primé dans le corner de Nickeil Alexander-Walker. Puis, à la sortie d’un temps-mort pris par Darvin Ham, encore une boulette californienne : Lonnie Walker IV a tenté une passe lobée vers Anthony Davis, bien lue par Naz Reid.

Nouveau ballon récupéré par les Wolves et… nouvelle situation de quatre contre trois en faveur des visiteurs. Avec, dans les deux cas donc, deux joueurs des Lakers qui ont beaucoup trop tardé à se replier en défense. Et voilà comment les visiteurs ont pris jusqu’à 14 points d’avance à Los Angeles, avant de résister pour finir par s’imposer.

« À un moment donné, on avait l’impression de jouer dans la gadoue. (Les Wolves) se battent aussi pour leur vie et essaient de se qualifier pour les phases finales. Ils avaient cette urgence, pas nous », tranche Ham après la rencontre.

Si cela ne vous motive pas […] je ne sais pas ce qui le fera

Mais le coach va bien plus loin encore pour évoquer l’état d’esprit de ses joueurs, embarqués dans une mission « commando » jusqu’à la fin de saison pour tenter de se qualifier. « On l’a dit aux joueurs : ‘Il faut prendre un match à la fois’. Et on ne peut pas être dedans pendant 2 heures et demie, 3 heures sur 24 ? Je suis dans ce milieu depuis 26 ans, avec plusieurs titres, plusieurs parcours en playoffs comme joueur et entraîneur. Si quelqu’un doit vous dire que vous devez être concernés… », affiche le coach en pointant un manque d’auto-discipline chez ses joueurs.

Et l’assistant des Bucks, champion avec eux en 2021, après son sacre en 2004 comme joueur des Pistons, de rappeler que ses joueurs et lui sont payés « des millions de dollars » pour jouer au basket. « On ne creuse pas des fossés à longueur de journée, on ne construit pas de maisons, on ne risque pas nos vies. On fait du basket pour gagner notre vie. Et on joue pour l’une des franchises les plus reconnues et historiques de la planète – la plus grande. Si cela ne vous motive pas à essayer de montrer la meilleure version de vous-même, je ne sais pas ce qui le fera », s’agace Ham.

Le technicien, dont l’équipe n’a « que » cinq victoires de retard sur le 4e de la conférence, dit rester derrière ses joueurs, pour « les rendre meilleurs individuellement et collectivement. Et donc, on va continuer à le prêcher. On va continuer à répéter (ce discours) jusqu’à ce qu’il ne reste plus de temps et qu’il n’y ait plus aucune chance qu’on y parvienne. Mais d’ici là, nous ferons de notre mieux chaque jour. Faites-moi confiance. »