Avec un très bon Rudy Gobert, les Wolves résistent à Anthony Davis

Les loups à l’aise sous les projecteurs de Los Angeles. Après leur victoire mardi sur le parquet des Clippers, les Wolves ont passé la deuxième couche en s’imposant sur celui des Lakers (102-110).

Avec cette double confrontation gagnante, qui intervient après trois défaites de rang, les joueurs du Minnesota retrouvent un bilan positif et prennent leurs distances avec un concurrent direct au « play-in » ou mieux. Ils passent même devant les Clippers et ils sont à une victoire du Top 6.

Les Californiens, qui n’avaient plus perdu à domicile depuis près d’un mois et restaient sur cinq victoires sur leurs sept derniers matchs, restent à l’écart du Top 10. Avant un enchaînement de rencontres à domicile qui s’annonce peut évident mais décisif pour la fin de leur saison (Warriors, Grizzlies, Raptors et Knicks). Et ce sera sans LeBron James, absent pour trois semaines au minimum.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Wolves en contrôle. En tête d’un petit point à la pause (55-56), les visiteurs n’ont pas été menés une seule fois en seconde période. Avec le bon début de troisième quart-temps de Gobert, parfaitement relayé par sa doublure Naz Reid, en plus de la belle adresse longue distance d’Anthony Edwards, les Wolves ont facilement pris dix points d’avance dans la période (69-79). L’attaque des Lakers étant à la peine, du fait du sérieux défensif affiché par les visiteurs, ces derniers s’offraient même 14 points d’avance (81-95) à neuf minutes de la fin. Un écart suffisamment conséquent car malgré le retour des locaux, Minnesota a gardé son calme pour s’imposer.

– Le réveil tardif des Lakers. À -14 et avec une attaque sans imagination, les Lakers devaient se réveiller pour éviter de sombrer. Il a fallu le retour d’Anthony Davis pour secouer l’ensemble. Un panier à 3-points de ce dernier et un autre de Malik Beasley, en transition, et la machine californienne était relancée. Sous l’impulsion d’un Dennis Schroder qui a compensé sa maladresse en se montrant inspiré à la distribution, Los Angeles revenait même à une possession à moins de deux minutes de la fin. Mais Minnesota continuait à exécuter son attaque et Mike Conley s’est chargé d’être le bourreau des locaux avec un panier à 3-points puis un « floater ».

TOPS/FLOPS

✅ Rudy Gobert. Match très solide pour le Français qui s’est montré sûr avec ses mains en attaque, à l’instar de sa finition main gauche déposée à quatre minutes de la fin, après une merveille de passe de Kyle Anderson sur le « pick-and-roll ». Derrière, il a fait le bon choix en trouvant Mike Conley à 3-points. L’ancien pivot du Jazz a tenu son rang face à « AD » qui l’a aussi fait souffrir, et inversement.

✅ Anthony Davis. Auteur d’une très grosse entame de match dans la raquette adverse, il a ensuite eu plus de mal à s’imposer dessous, étant repoussé ou servi par ses coéquipiers plus loin du cercle. L’intérieur a toutefois continué d’agresser les intérieurs adverses pour s’offrir quasiment à lui tout seul quasiment autant de lancers-francs que toute l’équipe adverse. Dans la tentative de retour de son équipe, dans le dernier quart-temps, il a signé deux paniers primés importants alors que Gobert ne le couvrait pas.

✅ Naz Reid. Dans un autre registre que Gobert bien sûr, plus éloigné du cercle, le remplaçant a fait beaucoup de mal aux Lakers par son activité offensive, notamment lors d’une séquence à cheval sur la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps.

⛔ Rui Hachimura. Assez irrégulier depuis son arrivée aux Lakers, il a signé l’un de ses matchs les plus maladroits avec le maillot californien. Au-delà de son 2/9 aux tirs, il n’a pas vraiment apporté dans les autres secteurs, pour finir avec un -13 lorsqu’il était en jeu.

LA SUITE

Lakers (30-34) : réception des Warriors dimanche.

Wolves (33-32) : déplacement à Sacramento la nuit prochaine.