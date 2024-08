Les Lakers signent un responsable de la préparation physique de Team USA

Depuis plusieurs saisons, LeBron James – même s’il réalise un énorme travail avec son propre préparateur physique -, Anthony Davis et les Lakers sont régulièrement gênés par les blessures. La franchise californienne le sait puisqu’en 2021, elle avait déjà changé de préparateur physique, mais les problèmes demeurent.

C’est pourquoi la dernière nouvelle annoncée par les Lakers a son importance. Leroy Sims arrive à Los Angeles et occupera le poste de directeur de la performance et de la santé des joueurs. En clair, il devra gérer les questions médicales et physiques des champions 2020.

Leroy Sims n’est pas n’importe qui dans ce domaine. En effet, il était encore récemment le vice-président des opérations médicales de la NBA. On se souvient de lui au moment de la crise sanitaire puisqu’il avait dirigé toute la partie médicale dans la « bulle » durant l’été et l’automne 2020, puis mené quelques mois après la campagne de vaccination chez les joueurs.

De plus, outre le fait d’avoir été le médecin des Warriors entre 2011 et 2014, le nouveau membre des Lakers a également travaillé avec l’équipe d’athlétisme américaine pour les Jeux olympiques de 2016 à Rio, puis avec la fédération américaine de basket pour les Jeux de Tokyo et Paris, à chaque fois remportés par Team USA.