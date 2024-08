Jason Kidd rappelle qu’il avait raison sur Jaylen Brown…

Face à une machine bien huilée et puissamment armée offensivement, Jason Kidd avait tenté d’allumer un incendie du côté de Boston au début des Finals. Après le Game 1, il avait déclaré que Jaylen Brown était le « meilleur joueur » des Celtics. Jayson Tatum et son coéquipier avaient répondu qu’ils n’allaient pas se laisser déstabiliser par des compliments empoisonnés.

Néanmoins, si sa tentative d’incendie avait échoué, un petit départ de feu avait été observé avec Jrue Holiday. « Je ne pense pas qu’il mente », avait réagi le meneur de jeu, avant de clarifier ses propos, en invoquant le fameux « contexte », pour éviter de se mettre à dos Jayson Tatum. « Je pense que les gens ont sorti cela de son contexte. On a dit que je préférais Jaylen Brown plutôt que Jayson Tatum alors que ce n’est pas ça. »

« Je ne pense pas m’être trompé »

Mais avec le recul, Jason Kidd avait-il vraiment tort en désignant Jaylen Brown comme ça ?

« Il était le meilleur, je trouve, à ce moment-là. Certains ont pensé que j’essayais de créer une polémique, mais il venait de gagner le trophée de MVP de la finale de conférence et il a terminé avec celui de MVP des Finals. Donc je ne pense pas m’être trompé », réagit-il deux mois après.

Néanmoins, même justifiée par la suite, cette déclaration ressemblait tout de même à une tentative de déstabilisation, pour affaiblir les Celtics, non ?

« Les médias ont parfois pensé que j’essayais de créer un conflit entre Jayson Tatum et Jaylen Brown. Mais ce n’était pas le cas », assure le technicien. « Je faisais seulement un commentaire sur Brown, qui jouait à un niveau élevé. Jrue Holiday était d’accord. Je n’ai rien voulu faire de particulier. Brown pratiquait son meilleur basket à ce moment-là. Je l’ai dit et on a dit que j’essayais de créer une polémique. Mais non. »