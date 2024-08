Goran Dragic et Luka Doncic, une relation née il y a plus de 20 ans !

Annoncé en toute fin d’année 2023, le jubilé de Goran Dragic aura lieu chez lui, ce samedi à Ljubljana, en Slovénie. Parmi toutes les stars qui feront le déplacement, on compte d’anciens coéquipiers en NBA comme Steve Nash et Chris Bosh. Mais aussi des coéquipiers en sélection comme Luka Doncic.

D’ailleurs, sa relation avec Luka Doncic a débuté bien avant de jouer ensemble sous le maillot de la Slovénie lors de compétitions internationales, puisqu’il a d’abord évolué avec Sasa Doncic, le père de Luka. L’arrière des Mavericks n’avait que 3 ans…

« J’ai signé mon premier contrat professionnel à 15 ans », se souvient Dragic. « Et vous savez qui était mon mentor dans cette équipe ? Sasa Doncic, le père de Luka Doncic. Quand nous avions un match ou un entraînement, Luka, qui n’était qu’un enfant, était là, à essuyer le terrain, et tout ça. En 2017, j’ai joué pour la première fois avec lui et maintenant, il est une superstar de la NBA. C’est le cycle de la vie. »

Un Eurobasket remporté avec Luka Doncic

Après avoir évolué avec le père, il aura joué avec le fils 16 ans plus tard. C’était lors de l’Eurobasket 2017, lorsque la Slovénie était devenue championne d’Europe après avoir battu la Serbie en finale.

« C’est facile de jouer avec lui », confie-t-il dans le podcast de Thanasis Antetokounmpo. « En 2017, c’était la première fois que nous jouions ensemble. À cette époque, Luka était un peu différent. Il était encore jeune et je l’ai pris sous mon aile. Nous étions dans la même chambre. Même là, on pouvait voir qu’il avait un talent incroyable. Être titulaire en équipe nationale à 17, 18 ans. Faire de grosses stats. C’était quelque chose d’incroyable. »

Les deux meneurs auront eu la chance de jouer un autre été ensemble, à l’occasion de l’Eurobasket 2022. Toutefois, ils n’auront pas connu la même réussite puisque la Slovénie ne finira qu’à la 6e place, sortie prématurément en quart de finale par la Pologne.

« Le dernier EuroBasket, était une autre histoire. A l’époque, j’étais Batman, il était Robin, et les rôles se sont inversés », explique le Slovène. « J’étais vraiment content de jouer avec lui, c’est un joueur formidable. C’est un bon garçon. Nous traînions ensemble pendant l’intersaison, nous allions sur l’île croate de Krk, et nous passions la plupart du temps là-bas avec nos familles et nos enfants. C’était génial. La seule chose qui manquait en 2022, c’était une médaille. »