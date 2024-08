Le Connecticut Sun a fait vibrer le TD Garden de Boston !

« C’était génial. Cela devrait être comme ça tous les soirs. » Avec ses deux phrases, DiJonai Carrington résume bien la pensée des joueuses du Connecticut Sun après cette rencontre face aux Los Angeles Sparks. Un match spécial, joué à guichets fermés, au TD Garden de Boston.

DiJonai Carrington et ses coéquipières ont remporté la partie (69-61). Et comme en NBA, quand Los Angeles se déplace à Boston, des « Beat L.A. » ont été entendus dans les travées, de la part des 19 125 spectateurs.

Parmi les spectateurs, deux champions NBA et champions olympiques ont assisté à cette rencontre : Jrue Holiday et Jayson Tatum. « Les gens ne sont pas arrivés à la pause, ils étaient là deux heures avant le début de match. J’espère que ce n’était pas la dernière fois que l’on joue un match ici, surtout pour nous », annonce DiJonai Carrington.

Un match inoubliable

Même si la saison 2024 est exceptionnelle avec le phénomène Caitlin Clark, il suffit de regarder les chiffres de la saison passée pour mesurer la différence entre une expérience comme celle de mardi et le quotidien d’une équipe WNBA. Lors de la saison 2023, la moyenne des spectateurs, par match, était de seulement 6615. Là, rappelons-le, il y avait plus de 19 000 spectateurs ! « Le public était fou. Il a chanté tout le match, nous a donné de l’énergie », glisse encore Carrington.

« Je suis très reconnaissante. Notre équipe et les joueuses méritent cela. Elles ont eu une chance de connaître cette expérience. On a déjà connu cela, à l’extérieur, mais pas à domicile, avec plus de 19 000 personnes. C’était tellement agréable », commente la coach du Sun, Stephanie White. « C’est un moment que je n’oublierai jamais. J’espère que les joueuses n’oublieront pas non plus. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.