Caitlin Clark frappe très fort pour la reprise de la saison WNBA

Comme Angel Reese, Caitlin Clark a regardé les Jeux olympiques sur son petit écran, et la prodige du Fever en a profité pour recharger les batteries. Le Mercury de Brittney Griner et Diana Taurasi a pu le constater puisque Clark signe l’un de ses meilleurs matches de la saison avec 29 points, 10 passes et 5 rebonds dans la victoire du Fever (98-89). La meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA devient la première rookie de l’histoire à signer plusieurs matches avec au moins 25 points, 10 passes et 5 rebonds.

Après avoir complètement loupé son début de saison (1v-8d), le Fever s’est bien repris avec un bilan désormais de 12 victoires pour 15 défaites. Septième de la WNBA, la franchise d’Indianapolis est bien partie pour retrouver les playoffs après huit ans d’absence. Il reste 13 rencontres aux coéquipières de Clark pour conserver cette place, avec une victoire de plus que le 8e (Chicago), et trois sur Atlanta.

Les automatismes et la confiance sont là

« J’ai toujours été capable de bien comprendre le jeu et d’anticiper les choses », explique Clark à propos de ses 29 passes en deux matches, et de son adaptation éclair. « Mais je pense qu’il a fallu développer des automatismes avec mes coéquipières, pour qu’elles puissent le voir et être sur la même longueur d’onde. Cette cohésion n’est pas mise en avant ».

A ses côtés, Kelsey Mitchell inscrit 28 points et leur duo combine 10 paniers à 3-points pour « sweeper » le Mercury. A deux passes du record de passes d’une rookie sur une saison, détenu par Ticha Penicheiro depuis 1998, Clark entraîne toutes ses coéquipières dans son sillage.

« C’est une équipe si jeune… et au fil de la saison, les filles commencent à se comprendre les unes les autres », analyse Christie Sides, l’entraîneuse du Fever. « Il fallait juste que ces filles apprennent à se connaître et à se faire confiance. »