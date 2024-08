Malgré la concurrence, Ricky Council IV croit en ses chances aux Sixers

Il y a un an jour pour jour, Ricky Council IV n’était qu’un « two-way contract« dans l’effectif des Sixers. L’arrière travaillait déjà avec le staff pendant l’été pour s’améliorer et se faire une place dans l’effectif. Les entrainements ont fini par payer, et il s’est vu proposer une promotion puisqu’il a signé un contrat garanti en avril.

Grâce aussi aux blessures de coéquipiers), les Sixers lui ont donné sa chance lors de 32 rencontres au cours de la saison dernière. Le temps pour lui de cumuler 5.4 points à 48.2 % aux tirs, dont 35.7 % derrière l’arc en 9 minutes de jeu de moyenne. Pas de quoi lui assurer une place dans la rotation, et c’est pour cette raison qu’il a choisi de participer au camp d’entrainement dirigé par l’assistant de Nick Nurse, Rico Hines.

« Cet été a été très chargé, peut-être même plus que l’année dernière », estime l’arrière des Sixers, « J’ai continué à améliorer mon tir, à travailler sur différentes manières de finir, à apprendre le jeu, à jouer contre de bons adversaires tous les jours. Tout cela va m’aider à long terme. »

Un poste déjà bien garni

A l’écouter, il voit déjà des améliorations. « J’ai l’impression que de mon jeu est plutôt complet », estime Council. « Je sais que dans cette équipe, je n’ai vraiment pas besoin de faire grand-chose… Nous avons Paul George. Nous avons Tyrese Maxey et nous avons Joel Embiid. Je ne pense pas qu’ils auront beaucoup besoin de mes dribbles. Donc, je dois juste être capable de prendre des tirs ouverts et de défendre sur les gars. »

Ricky Council a souvent fait bonne impression lorsqu’il est entré en jeu, comme face à Golden State face à qui, il avait marqué 17 points en 10 minutes de jeu, puis trois jours plus tard lorsqu’il avait signé un « double-double » face à Washington avec ses 19 points et 10 rebonds.

Malgré les renforts de Paul George, Caleb Martin, Eric Gordon et la prolongation de Kelly Oubre qui peuvent évoluer à son poste, Council se battra pour des minutes.

« Je veux continuer à faire mes preuves », affirme-t-il. « Et lorsque le camp d’entraînement et les entraînements arriveront, je devrai continuer à faire mes preuves et à faire confiance aux joueurs et aux entraîneurs. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.