Nick Nurse salue la promotion de Ricky Council IV

Ricky Council IV ne pouvait rêver plus belle fin de saison. Signé d’abord en « two-way contract », l’arrière non drafté a réussi à faire son trou au sein de l’effectif de Nick Nurse, avec notamment de belles sorties comme lors de la récente victoire à San Antonio dans laquelle il s’est montré précieux en fin de match. Le voilà à présent récompensé de ses efforts puisqu’il a officiellement signé un contrat garanti qui va lui permettre d’occuper la 15e place du roster de Philadelphie et donc d’entrevoir la « post-season ».

Philadelphie lui a offert une belle promotion puisque le joueur a signé un contrat de quatre ans pour 7.4 millions de dollars ! De quoi lui assurer de finir la saison avec les Sixers mais également de se projeter sur les deux saisons suivantes, où il touchera environ 2 millions de dollars par an. Enfin, sa dernière année de contrat, en 2026-2027 sera soumise à l’approbation de la franchise de Pennsylvanie.

Samedi, Nick Nurse a tenu à saluer le parcours du natif de Durham.

« Tout d’abord, je trouve qu’il s’agit là d’un sacré accomplissement pour lui », a-t-il déclaré. « Je ne cesse de le répéter : c’est un compétiteur. Chaque jour, il travaille dur ici. On le trimballe à droite à gauche, on le fait jouer par ci par là. Les séances d’entraînement ou autres, il les fait avec acharnement. Il a progressé dans son tir. Il a une dimension athlétique unique qui lui permet de driver et de provoquer les fautes. Il est un peu polyvalent en défense (…). Il peut défendre au large et plus, toujours grâce à ses qualités athlétiques. Enfin, je dirais qu’il y a eu au moins trois fois la nuit dernière où j’ai été titillé pour le mettre dans la rotation ».

Les nombreuses blessures qui ont entaché la fin de saison de Philly auront au moins eu le mérite de mettre d’autres joueurs en lumière, dont Ricky Council IV a fait partie. Malgré sa petite expérience, l’arrière semble en effet faire preuve d’une étonnante maturité, et pourrait donc être un atout précieux de plus dans le jeu de coach Nurse pour le play-in voire les playoffs.

« Nous avons l’impression, comme lors du match de San Antonio, qu’il est un peu un facteur X. Il peut entrer en jeu et, parfois, juste changer à lui seul l’énergie, le rythme du match, ou réussir quelques actions. Je suis donc très content pour lui », a-t-il ajouté.

Ricky Council IV pourrait encore être mis à contribution ce soir alors que les Sixers jouent leur place en playoffs face à Brooklyn.

Ricky Council IV Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 PHL 31 9 48.2 35.5 74.6 0.5 1.0 1.4 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 5.5 Total 31 9 48.2 35.5 74.6 0.5 1.0 1.4 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.