Patrick Beverley : « De nombreuses superstars NBA ont peur des coaches »

La NBA a perdu cet été l’une de ses grandes gueules puisque Patrick Beverley a fait ses valises pour Israël où il évoluera sous les couleurs de l’Hapoel Tel Aviv. L’ancien meneur des Bucks et des Bulls gardera évidemment un oeil sur la NBA, et on peut compter sur lui pour publier des épisodes de son Pat Bev Podcast. D’autant qu’il aura davantage de temps libre qu’en NBA.

Cette semaine, il a évoqué la relation entre les superstars et les coaches NBA, et sans donner d’exemple, il assure que des vedettes de la NBA ne veulent pas être dirigées par un coach de renom. « De nombreuses superstars NBA ont peur des coaches. Certaines ne veulent même pas être entraînées » explique-t-il. « Si vous êtes un entraîneur qui a gagné en NBA et que vous prenez en charge une équipe composée de joueurs qui n’ont jamais connu le succès, les joueurs vedettes ne veulent pas de vous. Après tout, l’entraîneur a accompli quelque chose dans sa carrière, et les joueurs n’ont rien accompli. Je suis sûr que certains d’entre vous se demandent : « Pourquoi un entraîneur aussi performant ne prend-il pas en charge cette équipe ? C’est parce que ces tocards ont peur des entraîneurs et ne veulent pas d’eux dans l’équipe. »

Contrairement à ses anciens collègues en NBA, ce même Beverley a repris l’entraînement avec sa nouvelle formation, et il a partagé ses premières impressions. « Le camp d’entraînement, en Bulgarie, a été dur, très dur, mais on s’est bien amusé », assure Beverley. « Nous nous sommes beaucoup affrontés, mais le plus important, c’est que nous avons eu l’occasion d’apprendre à nous connaître. Les étrangers et les Israéliens ont pu se rencontrer, nous avons pu apprendre les uns des autres, et je pense que c’est ce qu’il y a de plus important dans le basket-ball : la cohésion. »