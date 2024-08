Progresser est l’unique motivation d’Anthony Edwards

Surnommé « Baby Goat » par certains joueurs de Team USA, Anthony Edwards fait partie des nouveaux visages de la NBA, prêts à reprendre le flambeau de LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry. Il n’est pas le seul à pouvoir devenir LE visage de la NBA, mais l’arrière All-Star pense avoir un petit truc en plus.

« Je veux garder l’essentiel à l’esprit » répond-il au Wall Street Journal. « Beaucoup de gens arrivent à un certain niveau et perdent de vue la raison pour laquelle ils sont devenus célèbres ou ont gagné de l’argent. Je veux juste continuer à m’améliorer au basket. »

Est-ce que vos coéquipiers vous écoutent ?

Pour cela, ça passe par le leadership, et à 23 ans, seulement, il veut s’imposer comme un patron. Pas uniquement par ses stats et son talent, mais aussi par son comportement.

« Je pense que le plus important est d’obtenir l’écoute de tout le monde. Beaucoup de gens vous entendent, mais vous écoutent-ils ? » demande-t-il. « Sommes-nous tous sur la même longueur d’onde ? Il faut savoir quand dire les choses et quand ne pas les dire. Quand ils viennent à la salle, ils me voient travailler à l’entraînement, ils savent que je me donne à fond, et des deux côtés du terrain. C’est ce qui permet d’attirer leur attention quand je parle. »