Dennis Schröder très déçu par la faiblesse de Kevin Durant

Les Jeux olympiques étaient l’occasion de montrer que les Européens, et plus généralement les basketteurs internationaux, pouvaient également faire valoir leurs arguments face à Kevin Durant et sa bande. La Serbie d’abord, puis la France ont répondu à la force de frappe américaine. Ce que n’avait pas manqué de faire remarquer Dennis Schröder.

« Le basketball européen ne laisse pas de place au divertissement, c’est du basketball purement intellectuel. Du coaching pur et dur. Il est rempli de joueurs avec une intelligence de jeu vraiment élevée qui savent comment jouer. Des équipes comme la Serbie, la Grèce, l’Espagne, la France et l’Allemagne… il y a tellement d’équipes qui savent jouer et qui sont athlétiques », expliquait Schröder après le match perdu face à la Serbie.

Pour illustrer cette capacité des européens à comprendre le jeu, l’Allemand avait pris l’exemple du finaliste NBA, Luka Doncic, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs depuis son arrivée dans la ligue.

« Beaucoup d’Européens en NBA font du bruit. Le Slovène Luka Doncic est l’un des meilleurs joueurs du monde. Bien sûr, la NBA est la meilleure ligue du monde, mais les Européens arrivent, » avait-il poursuivi.

Kevin Durant passe son temps à répondre

Après la finale remportée face à la France, Kevin Durant avait indirectement répondu aux déclarations de Dennis Schröder en postant une photo des médaillés d’or sur X et en y ajoutant « DIVERTISSEMENT ET QI » en légende. Une manière de dire que les Etats-Unis sont capables de divertir, tout en faisant preuve d’intelligence dans le jeu.

La réponse de Kevin Durant a déçu Dennis Schröder comme il l’a évoqué lors d’une séance de questions/réponses.

« Ils ont gagné, et Kevin Durant tweete : ‘Un QI élevé et du divertissement’. Pour moi, c’est juste de la faiblesse », a réagi le meneur des Nets. « C’est une star, et il se sent obligé de répondre à une personne comme moi qui ne voulait même pas que ce soit négatif. C’est juste ce que je constate des deux côtés (aux Etats-Unis en NBA et en Europe avec l’Allemagne)… Vous comprenez ce que je veux dire ? Je n’ai pas apprécié. »

Pour Schröder, c’est dommage que Durant se sente obligé de répondre à n’importe quel commentaire, et Schröder n’est pas le premier à qui il répond.

« Je m’en fiche, mais au final, ce tweet, ou quoi qu’il ait posté, c’était à cause de moi. Pour moi, il n’y avait rien de négatif. Je respecte tous ces gars, ce sont tous des GOAT, mais dire ça me montre à quel point il est faible en tant que personne, » conclut-il. « C’est comme ça. Tout le monde n’est pas fort, tout le monde n’est pas dans un bon état d’esprit. »