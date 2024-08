Luke Kennard voulait vraiment rester aux Grizzlies

Les négociations furent longues, mais un accord aura fini par être trouvé entre Luke Kennard et les Grizzlies. Le shooteur arrivé en 2023 a bien été prolongé un an pour 9.25 millions, moins que les 11 millions annoncés dans un premier temps, permettant aux Grizzlies d’éviter la « luxury tax ».

Malgré une saison 2023/24 gâchée par les blessures autant sur le plan personnel (39 matchs joués seulement) que sur le plan collectif, Luke Kennard voulait rester à Memphis.

« Il y a tellement de discussion différentes qui ont eu lieu tout au long de ce processus », explique Luke Kennard. « J’ai dit au GM des Grizzlies, Zach Kleiman que je voulais être à Memphis. C’est là que je veux être. Je suis enthousiaste au regard de ce qu’ils ont construit ici au cours des dernières années. Je voulais juste en faire partie. »

Depuis son arrivée aux Grizzlies en février 2023, Kennard a joué 63 matchs pour la franchise et il tourne en 11 points à 47.5 % aux tirs dont 48.3 % derrière l’arc, 3 rebonds et 3 passes par match de moyenne. Et il compte bien rester un des principaux snipers de l’équipe, la saison prochaine.

Une motivation familiale

« Je me voyais rester Memphis », insiste le shooteur. « je n’avais que ça en tête pendant cette période. Moi et l’équipe avions exprimé un intérêt mutuel pour cela, et je suis simplement excité par l’année que nous allons vivre. »

Cette prolongation était aussi motivée par des raisons familiales pour Luke Kennard. Memphis reste accessible (comptez tout de même sept heures de route) pour ses proches qui sont restés à Franklin dans l’Ohio.

« Le fait que la famille puisse venir me voir à tout moment est une chose si importante », estime Kennard. « Être plus près de chez moi joue un grand rôle. Avec le nouveau bébé et une femme à la maison, ils apprécient où nous vivons et la ville où nous sommes. Cela a été une période formidable jusqu’à présent. Nous avons beaucoup apprécié Memphis. Nous sommes simplement heureux d’y rester au moins une année de plus. »

Après plus de 18 mois dans la franchise, Luke Kennard commence également à être bien intégré dans la ville et sa communauté. La saison dernière, l’arrière s’était associé à St. Jude, un hôpital pour enfants à Memphis. Toute l’année, il a effectué un don pour chaque 3-points rentré.

« Maintenant que je fonde ma propre famille, c’est un peu différent », considère-t-il. « C’est une formidable opportunité de m’impliquer dans une petite partie de ce qu’ils font. Je suis ravi de poursuivre ma relation avec eux. »