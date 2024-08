Les Clippers ne joueront plus aucun match dans l’après-midi…

On ne sait pas encore qui diffusera la NBA en France à la rentrée, mais une chose est sûre : on n’aura pas la chance de découvrir la nouvelle salle des Clippers en « prime time ». En effet, à la lecture du calendrier des Clippers, on découvre qu’aucun match n’est prévu en début d’après-midi heure de Los Angeles.

Chaque année, le samedi ou le dimanche, les coéquipiers de Kawhi Leonard jouaient une dizaine de matches à 12h30 heure de Los Angeles, soit 21h30 en France. La raison de cet horaire inhabituel : l’obligation de partager la Crypto.com Arena avec les Lakers et/ou les Kings.

Les retrouvailles avec les Lakers n’auront lieu qu’en 2025 !

A partir de la rentrée, les joueurs de Tyronn Lue évolueront dans leur propre salle, à Inglewood, et ils ne seront plus obligés de jouer en lever de rideau des Clippers le week-end. De la même façon qu’ils n’auront plus à regarder les bannières des Lakers à chaque rencontre. Lorsque les Clippers joueront le samedi, ce sera à 19h30 heure locale. Le dimanche, ce sera au minimum à 18h00.

Comme on l’avait appris il y a quelques jours, les Clippers inaugureront leur Intuit Dome le 23 octobre face aux Suns de Kevin Durant. Il faudra attendre 2025 pour y voir les Lakers, et ce sera les 19 janvier et 4 février.

Les Clippers se déplaceront ensuite à la Crypto.com Arena les 28 février et 2 mars.