Avec Alex Mumbru, l’Allemagne mise sur la jeunesse

Comme annoncé, Alex Mumbru a pris la succession de Gordon Herbert à la tête de la sélection allemande. Il ne sera pas facile de passer après le nouvel entraîneur du Bayern Munich, qui a remporté deux médailles (le bronze à l’Eurobasket 2022 et l’or à la Coupe du monde 2023), mais la fédération avait une idée en tête : miser sur la jeunesse de l’Espagnol, qui n’a que 45 ans.

« On recherchait un entraîneur affamé, compétent, très motivé et qui montrait qu’il voulait vraiment travailler avec l’équipe », explique le président de la fédération, Ingo Weiss, dans un communiqué. « Alex Mumbru nous en a rapidement convaincu. […] Il a eu une carrière de joueur impressionnante avec de grands succès et a également acquis de l’expérience au plus haut niveau européen en tant qu’entraîneur à Bilbao et à Valence. »

L’Allemagne est championne d’Europe U18

De son côté, le nouveau sélectionneur se réjouit d’être le coach d’une « des meilleures équipes nationales du monde ». De plus, il a regardé « beaucoup de matches au cours des derniers mois et années, y compris les Jeux olympiques », mais également ceux des U18 allemands, champions d’Europe.

Quelle est sa philosophie de jeu ? « Le basket dépend des joueurs, les coachs sont là pour faire briller les joueurs », estime l’ancien joueur de la Roja. « J’aime la défense et je veux poursuivre le succès de l’équipe. […] Je ne veux rien changer à la cohésion de l’équipe car c’est un élément essentiel du succès. »

Alex Mumbru aura du temps avant son premier match sur le banc de l’Allemagne puisqu’il devra attendre novembre, avec deux rencontres face à la Suède lors des qualifications pour l’Eurobasket 2025.