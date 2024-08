Stephen Curry raconte son premier dunk à… 19 ans !

Il faut reconnaitre que les dunks de Stephen Curry sont plutôt rares, et on a davantage en tête l’image d’un Stephen Curry bien loin du panier, plus proche de la ligne à 3-points que du cercle. Et pourtant, le meneur des Warriors peut bel et bien dunker.

Néanmoins, c’est un peu tardivement que le Stephen Curry a signé son premier dunk. Si Jayson Tatum confie avoir réalisé son premier dunk à l’âge de 12 ans et Bam Adebayo seulement 11, Stephen Curry, pour sa part, était déjà à l’université.

« J’avais 19 ans », indique Curry. « J’étais en première année d’université. Cela m’a pris tout ce temps-là… A Davidson. Sur une passe lobée, avec un appel deux pieds et à deux mains. Cela avait fait du bruit sur le campus, ce jour-là. »

Un dunk marquant face aux Cavaliers

Par la suite, Curry aura bien rentré plusieurs dunks en NBA. A ses risques et périls, car du haut de son 1m88, il y aussi eu quelques loupés comme face aux Rockets en 2019, où il se fait contrer par le cercle. Toutefois, un dunk l’a particulièrement marqué, c’était face aux Cavaliers en 2018.

Une majeure partie de ses dunks interviennent après des interceptions lorsqu’il part seul en contre-attaque. Cette fois-ci, le « Splash Bro » coupe dans la raquette, Kevin Durant le sert, il pose ses appuis et monte au cercle sur un dunk à deux pieds et deux mains.

« C’était comme un rêve », raconte le joueur des Warriors. « Je pensais que j’allais me réveiller et être de retour dans mon lit à l’hôtel, mais c’est arrivé. Quelqu’un a dit que c’était comme apercevoir une licorne. Mais c’était plutôt cool pour moi de faire un dunk dans ce genre de situation. »