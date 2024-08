Le maillot de Michael Cooper va être retiré par les Lakers

Que de bonnes nouvelles pour Michael Cooper ces derniers temps ! On savait déjà, grâce à Magic Johnson qui avait vendu la mèche, que l’ancien joueur des Lakers allait entrer au Hall of Fame cette année, en compagnie de Vince Carter et Chauncey Billups.

On apprend désormais que son maillot sera retiré par les Lakers. C’est la franchise de Los Angeles qui l’annonce elle-même. La cérémonie est prévue pour le 13 janvier 2025, et ce soir-là, LeBron James et sa bande affronteront les Spurs de Victor Wembanyama.

La carrière de Michael Cooper, c’est 873 matches joués, tous à Los Angeles avec les Lakers, pour des moyennes modestes (8.9 points et 4.2 passes de moyenne) mais un palmarès épais : cinq titres de champion NBA (1980, 1982, 1985, 1987, 1988), un trophée de meilleur défenseur de l’annéé en 1987 et huit All-Defensive Teams.

Celui que Magic Johnson décrit comme « le meilleur défenseur » qu’il a croisé en NBA deviendra le 13e joueur à avoir son maillot retiré par Los Angeles, après Elgin Baylor (#22), George Mikan (#99), Jerry West (#44), Wilt Chamberlain (#13), Gail Goodrich (#25), Magic Johnson (#32), Jamaal Wilkes (#52), Kareem Abdul-Jabbar (#33), James Worthy (#42), Shaquille O’Neal (#34), Kobe Bryant (#8 + #24) et Pau Gasol (#16).

5x Champion. Defensive specialist. Showtime Coooooop. 1/13/25 – We raise Michael Cooper’s jersey into the rafters amongst the Laker greats. pic.twitter.com/KbSwza9pHu — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 15, 2024

Michael Cooper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1978-79 LAL 3 2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 2.0 1979-80 LAL 82 24 52.4 25.0 77.6 1.2 1.6 2.8 2.7 2.6 1.1 1.7 0.5 8.8 1980-81 LAL 81 32 49.1 21.1 78.5 1.5 2.7 4.2 4.1 3.1 1.6 2.0 1.0 9.4 1981-82 LAL 76 29 51.7 11.8 81.3 1.1 2.4 3.5 3.0 2.8 1.6 2.0 0.8 11.9 1982-83 LAL 82 26 53.5 23.8 78.5 1.0 2.3 3.3 3.8 2.5 1.4 1.6 0.6 7.8 1983-84 LAL 82 29 49.7 31.4 83.8 0.7 2.6 3.2 5.9 3.3 1.4 1.8 0.8 9.0 1984-85 LAL 82 27 46.5 28.5 86.5 0.7 2.4 3.1 5.2 2.5 1.1 1.9 0.6 8.6 1985-86 LAL 82 28 45.2 38.7 86.5 0.5 2.4 3.0 5.7 2.9 1.1 1.8 0.5 9.2 1986-87 LAL 82 28 43.8 38.5 85.7 0.7 2.4 3.1 4.6 2.4 1.0 1.2 0.5 10.5 1987-88 LAL 61 29 39.2 32.0 85.8 0.8 2.9 3.7 4.7 2.2 1.1 1.7 0.4 8.7 1988-89 LAL 80 24 43.1 38.1 87.1 0.4 2.0 2.4 3.9 2.3 0.9 1.2 0.4 7.3 1989-90 LAL 80 23 38.7 31.8 88.3 0.7 2.1 2.8 2.7 2.6 0.8 1.1 0.5 6.4 Total 873 27 46.9 34.0 83.3 0.9 2.3 3.2 4.2 2.7 1.2 1.6 0.6 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.