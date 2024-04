Magic Johnson vend la mèche : Michael Cooper va entrer au Hall of Fame

L’annonce de la cuvée 2024 pour le Hall of Fame sera officielle ce samedi soir, pour l’ouverture du Final Four de la « March Madness », mais on sait déjà que Vince Carter et Chauncey Billups vont y faire leur entrée, ainsi que Jerry West, pour la troisième fois. Mais aussi Michael Cooper, finaliste malheureux en 2021.

Et cette fois, ce n’est pas un journaliste ni le joueur qui ont vendu la mèche, mais les anciens coéquipiers des Lakers de Cooper. Magic Johnson l’a en effet félicité avec un long tweet.

« Je ne sais même pas par où commencer ! J’ai essayé de tenir jusqu’à samedi mais je ne peux plus me retenir », a écrit Magic jeudi. « Je suis tellement content que mon coéquipier du Showtime et un de mes meilleurs amis, Michael Cooper, soit élu au Hall of Fame ! »

« Le ministre de la défense »

« Félicitations au ministre de la défense, Michael Cooper, qui entre en 2024 au Hall of Fame. C’est plus que mérité ! », a de son côté rédigé James Worthy.

La carrière de Michael Cooper, c’est 873 matches joués, tous à Los Angeles avec les Lakers, pour des moyennes modestes (8.9 points et 4.2 passes de moyenne) mais un palmarès épais : cinq titres de champion NBA (1980, 1982, 1985, 1987, 1988), un trophée de meilleur défenseur de l’annéé en 1987 et huit All-Defensive Teams.

« Physiquement et mentalement, c’était un dur. Je ne peux pas oublier nos alley-oop aussi », continue Magic Johnson. « C’était le meilleur défenseur que j’ai vu en NBA et je le sais car je l’ai affronté tous les jours à l’entraînement ! »

Michael Cooper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1978-79 LAL 3 2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 2.0 1979-80 LAL 82 24 52.4 25.0 77.6 1.2 1.6 2.8 2.7 2.6 1.1 1.7 0.5 8.8 1980-81 LAL 81 32 49.1 21.1 78.5 1.5 2.7 4.2 4.1 3.1 1.6 2.0 1.0 9.4 1981-82 LAL 76 29 51.7 11.8 81.3 1.1 2.4 3.5 3.0 2.8 1.6 2.0 0.8 11.9 1982-83 LAL 82 26 53.5 23.8 78.5 1.0 2.3 3.3 3.8 2.5 1.4 1.6 0.6 7.8 1983-84 LAL 82 29 49.7 31.4 83.8 0.7 2.6 3.2 5.9 3.3 1.4 1.8 0.8 9.0 1984-85 LAL 82 27 46.5 28.5 86.5 0.7 2.4 3.1 5.2 2.5 1.1 1.9 0.6 8.6 1985-86 LAL 82 28 45.2 38.7 86.5 0.5 2.4 3.0 5.7 2.9 1.1 1.8 0.5 9.2 1986-87 LAL 82 28 43.8 38.5 85.7 0.7 2.4 3.1 4.6 2.4 1.0 1.2 0.5 10.5 1987-88 LAL 61 29 39.2 32.0 85.8 0.8 2.9 3.7 4.7 2.2 1.1 1.7 0.4 8.7 1988-89 LAL 80 24 43.1 38.1 87.1 0.4 2.0 2.4 3.9 2.3 0.9 1.2 0.4 7.3 1989-90 LAL 80 23 38.7 31.8 88.3 0.7 2.1 2.8 2.7 2.6 0.8 1.1 0.5 6.4 Total 873 27 46.9 34.0 83.3 0.9 2.3 3.2 4.2 2.7 1.2 1.6 0.6 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.