Vince Carter et Chauncey Billups vont entrer au Hall of Fame !

Ce n’est pas encore officiel, l’annonce devant intervenir lors du Final Four de la « March Madness », mais Shams Charania annonce que Vince Carter et Chauncey Billups ont été élus au Hall of Fame !

Il ne s’agit pas d’une surprise car les deux hommes étaient les deux têtes d’affiche de la cuvée 2024.

Huit fois All-Star (2000-2007), « Vinsanity » aura été un symbole de la NBA des années 2000, même s’il n’a jamais remporté le titre. Son triomphe lors du Slam Dunk Contest 2000 aura tout de même marqué toute une génération, tout comme sa médaille d’or avec les Etats-Unis lors des JO de Sydney, en 2000, avec le « dunk du siècle ».

Michael Cooper pour les accompagner ?

Cinq fois All-Star (2006-2010), « Mr. Big Shot » était lui moins spectaculaire, mais il reste dans les mémoires comme le leader des Pistons, champions en 2004. Après un début de carrière pourtant très compliqué, alors qu’il avait été sélectionné en 3e position par les Celtics, le meneur a mis plusieurs saisons avant de se faire sa place en NBA. C’est à Detroit qu’il y est parvenu, avec le succès que l’on connait au sein d’une équipe de cols bleus.

Reste à voir qui accompagnera Vince Carter et Chauncey Billups lors de leur entrée au Hall of Fame de Springfield.

Parmi les autres finalistes, on retrouve Seimone Augustus, quadruple championne WNBA, Michael Cooper, quintuple champion NBA avec les Lakers ou Walter Davis, légende de North Carolina et meilleur marqueur de l’histoire des Suns, qui pourrait être distingué à titre posthume. Michele Timms et Dick Barnett complètent la liste.

Parmi les « contributeurs », trois visages emblématiques de l’histoire de la ligue pourraient être intronisés : Doug Collins, Jerry West et Herb Simon (propriétaire des Pacers depuis 1983).