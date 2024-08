La Nouvelle-Zélande poste une petite annonce pour trouver son coach

Il n’y a pas que l’Australie, l’Allemagne, les Etats-Unis et sans doute la France qui vont devoir se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Absent des Jeux olympiques 2024, la Nouvelle-Zélande cherche aussi un coach, et la Fédération a choisi une méthode plutôt originale pour le trouver : poster une petite annonce !

Relevée par BasketNews, voici quelques extraits de cette annonce :

Durée du mandat : ​​du 7 octobre 2024 à septembre 2028

Statut d’emploi : Temps partiel

Objectif du poste : Êtes-vous passionné par le basket-ball et déterminé à mener l’équipe masculine de Nouvelle-Zélande vers le succès international ? Les Tall Blacks recherchent un head-coach dynamique pour concevoir et mettre en œuvre un programme de pointe pour les prochaines campagnes de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe d’Asie masculine FIBA ​​2025, la Coupe du monde masculine FIBA ​​2027 et les Jeux olympiques 2028. Vous dirigerez et inspirerez l’équipe des Tall Blacks, en travaillant aux côtés des entraîneurs adjoints et du personnel pour favoriser un environnement de haute performance axé sur la progression et la durée.

Principales responsabilités : En tant que voix clé de l’équipe des Tall Blacks, vous établirez et dirigerez une culture d’équipe qui reflète à la fois les valeurs de la fédération de Basketball de Nouvelle-Zélande et des Tall Blacks – en intégrant les valeurs défendues par les Tall Blacks et la Fédération dans l’identité de l’équipe et le développement des joueurs.

Vous sélectionnerez les athlètes conformément à la politique de sélection de la Fédération et aux directives de la FIBA, et collaborerez avec le responsable du programme de haute performance, les entraîneurs adjoints et l’équipe de santé de la performance sur les plans de campagne, les calendriers de compétition et d’entraînement.

Démontrant une compétence d’entraîneur de haut niveau, vous serez chargé de développer et d’exécuter un style de jeu Tall Blacks pour réussir sur la scène internationale.

Vous élèverez les athlètes aux standards de compétition internationale et cultiverez leur potentiel de leadership. Il est essentiel d’établir un environnement d’apprentissage sur mesure pour le développement des joueurs et de fixer les objectifs du programme avec le responsable de la haute performance et le directeur du programme de la Fédération. Vous développerez une analyse approfondie des joueurs, de l’équipe et de leurs adversaires pour éclairer les programmes de développement des compétences et les plans de jeu.

En vous appuyant sur la riche histoire des Tall Blacks, vous aurez pour objectif d’obtenir les meilleurs résultats lors de la Coupe d’Asie masculine FIBA ​​2025, avec pour objectif de vous qualifier pour la Coupe du monde FIBA ​​2027 et les Jeux olympiques 2028. En conséquence, vous élèverez la Nouvelle-Zélande au rang de pays du top 20 du basket-ball au cours de ce trimestre….

Compétences et expérience souhaitées

Expertise démontrée dans l’encadrement des compétences techniques et tactiques des athlètes 5×5, avec une expérience minimale en tant que head coach au haut niveau au sein de l’ANBL, de la NBA ou de l’EuroLeague, ou en tant que head-coach confirmé dans la NBL, ou au niveau international senior en basket-ball 5×5

Expérience avérée dans la gestion efficace d’entraîneurs et de personnel de haute performance au sein d’une équipe multidisciplinaire et interdisciplinaire…

Comment postuler :

Pour obtenir une copie de la description du poste, veuillez envoyer un e-mail à dave.wildash@nz.basketball

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV actuel et votre lettre de motivation adressés à Dave Wildash à dave.wildash@nz.basketball

Les lettres de motivation doivent expliquer pourquoi vous pensez être la bonne personne pour ce poste.

Toutes les candidatures doivent être reçues en ligne et seront confirmées par courrier électronique. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 23 août 2024 à 17 heures.