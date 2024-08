Killian Tillie vers l’Espagne pour sa première en Europe

Aperçu en summer league avec les Celtics pour s’offrir une nouvelle chance en NBA, Killian Tillie va finalement découvrir l’Europe puisque le quotidien La Opinion de Malaga annonce qu’il est arrivé dans la ville andalouse pour passer les examens physiques avec l’Unicaja. Formé à Gonzaga, l’intérieur français va découvrir le haut niveau européen puisqu’après sa formation à l’INSEP, il avait directement rejoint la NCAA.

Non drafté après quatre belles saisons universitaires, il avait décroché une place dans l’effectif des Grizzlies avec qui il jouera 54 matches en deux saisons. Stoppé par une blessure au dos, on ne l’a plus vu sur un terrain pendant deux ans et demi ! Très exactement du 15 mars 2022 au 13 juillet 2024. Date de son premier match avec Boston en Summer League, où il va tourner à 8.9 points et 3.8 rebonds de moyenne en cinq rencontres, à 49% de réussite dont 41% à 3-points.

« J’étais vraiment heureux d’être de retour car je sortais de deux ans et demi de rien. Je regardais la télévision. Donc c’était agréable de revenir », avait-il confié après son premier match avec les Celtics. « Je sais que je n’ai pas été adroit, mais je m’en fiche. J’ai shooté le même tir encore et encore et j’étais heureux d’être là, d’avoir de l’énergie. »

A 26 ans, l’ancien MVP de l’EuroBasket U16 a encore une belle carrière devant lui, et comme d’autres Français avant lui, il pourrait s’épanouir en Europe. On le suivra notamment en BCL, une compétition dans laquelle Malaga avait atteint le Final Four la saison passée.