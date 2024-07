Killian Tillie avec les Celtics en summer league

Il y aura beaucoup de Français à suivre pendant ces summer leagues, et plus particulièrement à Las Vegas, et il faut ajouter le nom de Killian Tillie au contingent tricolore puisqu’il fait partie de l’effectif des Celtics. Passé par les Grizzlies, l’ancien intérieur de Gonzaga n’est plus apparu sur un terrain NBA depuis… mars 2022 ! La faute à des pépins qui se sont enchaînés avec une opération du dos, puis une blessure à l’arrière de la cuisse lors d’un essai avec le Thunder, et enfin une blessure à la cheville au moment d’attaque les training camp.

Mais pas de question de revenir en Europe pour l’instant, comme il l’avait expliqué en janvier dernier. « Mon but est de revenir en NBA. Je sais que j’ai le niveau, les équipes savent que j’ai le niveau. C’est toujours ça mon objectif. Après, ça fait longtemps que je n’ai pas joué. Mon seul objectif est de rejouer. J’ai juste envie d’aller quelque part où j’aurai des minutes et je pourrai reprendre confiance, avoir du plaisir à jouer. Et si la NBA ne marche pas, un retour en Europe est bien sûr envisageable. »

A ses côtés, dans l’équipe de Boston qui se rendra à Las Vegas, on trouve Neemias Queta, Jaden Springer, JD Davison et Ron Harper Jr.