Après deux ans de pépins, Killian Tillie entrevoit le bout du tunnel

Plus revu sur un parquet depuis mars 2022, Killian Tillie (2m11, 25 ans) se rapproche d’un retour après plusieurs pépins physiques qui lui ont mis des bâtons dans les roues ces dernières années.

Après avoir effectivement réussi à transformer son « two-way contract » en un contrat standard de deux ans en janvier 2022, l’ancien de Gonzaga a accumulé les blessures aux pires moments. Il a d’abord été coupé par les Grizzlies avant le début de saison, la saison dernière, après une opération au dos dont Killian Tillie a mis longtemps à se remettre.

Et puis, l’été passé, alors qu’il allait disputer la ligue d’été avec les Sixers, après de nombreux essais pendant trois semaines entre juillet et août, il a de nouveau été frappé par une blessure à l’ischio-jambier lors d’un workout avec le Thunder.

Enfin, avant le camp d’entraînement 2023, de se blesser à nouveau, cette fois à la cheville, mais toujours en lien avec la même faiblesse au dos…

« Je me suis blessé au tendon sur le côté de la cheville. Du coup, je n’ai pas pu faire le training camp. Juste avant la saison, c’était vraiment un coup dur, un coup au moral, puisque j’avais vraiment hâte de rejouer », confie-t-il sur BeBasket. « C’était vraiment compliqué, mais bon, je me suis fait opérer, je continue ma rééducation, je continue à ne pas lâcher, à essayer de garder la tête haute, même si comme je l’ai dit c’est très dur mentalement. »

Entre Spokane et Cagnes-sur-Mer

Actuellement basé entre Spokane, où il a ses habitudes après ses quatre années avec les Bulldogs, et la Côte d’Azur, où il a grandi, Killian Tillie ne perd pas son objectif américain de vue.

« Mon but est de revenir en NBA. Je sais que j’ai le niveau, les équipes savent que j’ai le niveau. C’est toujours ça mon objectif. Après, ça fait longtemps que je n’ai pas joué. Mon seul objectif est de rejouer. J’ai juste envie d’aller quelque part où j’aurai des minutes et je pourrai reprendre confiance, avoir du plaisir à jouer. Et si la NBA ne marche pas, un retour en Europe est bien sûr envisageable. »

Sans se fixer de date de retour obligatoire, il s’autorise à jouer cette saison. S’il trouve chaussure à son pied.

Plus costaud qu’à son arrivée dans la Ligue, Killian Tillie va simplement devoir espérer qu’une autre franchise NBA lui offre une opportunité de prouver qu’il peut tenir physiquement sur la durée.

