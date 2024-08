Killian Tillie savoure déjà de rejouer après toutes les galères

851. C’est le nombre de jours qui séparent le retour de Killian Tillie dans le monde de la NBA, avec Boston en Summer League le 13 juillet, et son dernier match, le 15 mars 2022 avec les Grizzlies. Cela fait donc plus de deux ans sans avoir joué ! La faute à de multiples blessures. Ainsi, rejouer en ligue d’été a été un grand soulagement.

« J’étais vraiment heureux d’être de retour car je sortais de deux ans et demi de rien. Je regardais la télévision. Donc c’était agréable de revenir », confiait-il après son premier match avec les Celtics. « Je sais que je n’ai pas été adroit, mais je m’en fiche. J’ai shooté le même tir encore et encore et j’étais heureux d’être là, d’avoir de l’énergie. »

Il finira les Summer League avec 8.9 points et 3.8 rebonds de moyenne en cinq rencontres, à 49% de réussite dont 41% à 3-points, avec la sensation d’avoir fait un grand pas en avant et l’envie de continuer.

« Jouer, tout simplement », répond-il quand on lui demande à quoi va ressembler la suite pour lui. « Je veux montrer que je suis en bonne santé. Je suis de retour, je n’ai rien perdu. Je peux jouer, aider une équipe à gagner un titre. Je veux donc faire partie d’un groupe. »

Warriors et Sixers avaient un œil sur lui

Car depuis presque 30 mois, les blessures ont rythmé sa carrière. Killian Tillie a commencé par un pépin et une opération au dos en fin de saison 2021/22. Puis, avant la saison dernière, il s’est blessé à la cheville…

« J’avais fait un gros été l’an passé quand je me suis fait mal juste avant le training camp, donc j’ai été obligé d’être assis toute l’année, à faire de la rééducation. J’ai fait beaucoup de rééducation, en bossant tous les jours, en faisant mon travail, avec toutes les routines. J’étais censé faire ça et je n’ai pas réfléchi. Je savais que si je bossais, j’allais revenir en bonne santé », assure-t-il.

Et si ce sont les Celtics qui ont misé sur lui, les Warriors et les Sixers ont montré de l’intérêt envers l’ancien intérieur de Gonzaga. Aura-t-il une place dans l’effectif de Boston ou ailleurs d’ici septembre ou octobre, avant les premiers matches ? Réponse dans les prochaines semaines pour l’intérieur français de 26 ans.