DeMar DeRozan inscrit 54 points pour remporter la Drew League

C’est un habitué de la Drew League et il y avait même disputé une rencontre aux côtés de LeBron James, il y a deux ans. Cette année, DeMar DeRozan a décroché le titre de cette ligue d’été en signant un match à plus de 50 points. C’est d’ailleurs la première fois qu’il est sacré, à deux pas de Compton, où il est né et ou il a grandi.

Les choses étaient pourtant bien mal embarquées pour la nouvelle recrue des Kings puisque son équipe a compté jusqu’à 20 points de retard et elle était encore menée de 16 points à 5 minutes de la fin du match. Mais DeRozan a pris les choses en main avec ses 54 points et 11 rebonds pour s’assurer le titre.

Lors des deux dernières minutes de la rencontre, l’ancien joueur des Bulls a même inscrit 13 points, ponctués par les lancers-francs de la victoire (114-113). Que ce soit en NBA ou dans une ligue semi-professionnelle, DeRozan reste un spécialiste dans le « clutch time ».

Ce n’est pas le premier carton de DeMar DeRozan lors de cette édition de la Drew League, puisqu’il avait également inscrit 45 points lors du premier tour des playoffs.