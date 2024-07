À l’approche de son 35e anniversaire, DeMar DeRozan se fait maintenant à une dure réalité : il fait partie des joueurs les plus âgés de la ligue. Chez les Kings, sa nouvelle équipe, il sera tout simplement le plus âgé de l’effectif !

De quoi naturellement lui offrir, comme Harrison Barnes avant lui, un statut de mentor des moins expérimentés à Sacramento. Où l’objectif sera de retrouver les playoffs la saison prochaine…

« J’en suis fier » reconnaît le sextuple All-Star, qui va disputer sa 16e saison en NBA. « Je vais juste apporter toute mon expérience de vie, la partager et donner tous les conseils possibles, pour aider à éviter n’importe quel type de piège que quelqu’un peut rencontrer s’il n’a pas encore été confronté à quelque chose. Je suis passé par beaucoup de choses, sur et en hors du terrain, que je pense pouvoir partager. Toute expérience que je peux partager, je vais essayer de le faire, car je veux le meilleur pour tous ceux avec qui je travaille ou avec qui je joue, et je veux qu’ils réussissent de la meilleure façon qui soit. »

Sous le charme de De’Aaron Fox

Parmi les joueurs que DeMar DeRozan tâchera d’épauler au mieux, il y aura évidemment « l’électrique » De’Aaron Fox.

« C’est l’un des meilleurs meneurs de la ligue » juge-t-il sans surprise, concernant celui qui lui a chipé le trophée de Clutch Player of the Year en 2023. « Sa capacité à prendre le match en main et à gagner une rencontre est évidemment déjà bien documentée. Mais sa volonté et sa soif de victoire, vous pouvez la voir tous les soirs. »

Il y a deux semaines, quand il admettait que rejoindre les Kings était une évidence, tant l’affaire a été rondement menée, DeMar DeRozan ne pouvait d’ailleurs pas cacher toute son excitation vis-à-vis de sa future association avec De’Aaron Fox.

« Je suis impatient » dévoilait alors l’arrière/ailier. « On pense aux moments où l’on peut regarder son coéquipier et lui dire d’aller chercher le match, ou inversement. Le fait d’avoir un tel joueur à ses côtés, ça fait avancer les choses. Je ne suis pas seul à pouvoir faire ça, donc je suis impatient de vivre ces moments où l’un va dire à l’autre : ‘vas-y, fais nous gagner le match, je fais le reste’. »

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.7 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.4 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.7 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 1.0 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.7 4.9 5.5 5.6 2.7 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.3 6.9 2.1 0.9 2.0 0.3 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 Total 1110 35 46.9 29.6 84.1 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.1 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.