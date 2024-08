Victor Wembanyama : « Je m’inquiète pour les adversaires dans quelques années »

Après les larmes de joie en demi-finale, Victor Wembanyama a séché des larmes de déception après la défaite en finale face aux Etats-Unis. Pour le consoler, Kevin Durant lui a longuement parlé. Peut-être lui a-t-il dit qu’il était le futur du basket, et que ses 26 points, à 20 ans, dans une finale olympique était un sacré exploit.

« C’est pas des regrets, c’est de la tristesse » répond-il à la presse française. « Nous allons profiter de l’instant présent. C’est formidable. Je suis fier de mes coéquipiers. Je suis fier d’avoir fait ce que nous avons fait ici en France devant nos supporters. Je vais laisser tout cela s’imprégner et prendre conscience de ce qui se passe » a-t-il confié après la rencontre.

Numéro 1 des Bleus dans tous les secteurs !

Auteur de 15.8 points et 9.7 rebonds de moyenne sur l’ensemble de la compétition, le « Rookie Of The Year » avait donc gardé le meilleur pour la fin avec ses 26 points, plus gros total de la soirée. Ce qui est assez dingue, et alors qu’il n’a pas été aussi brillant qu’on pouvait l’imaginer, c’est le fait qu’il termine meilleur marqueur, rebondeur, passeur, intercepteur et contreur des Bleus !

« J’essaie toujours d’aider mon équipe en fonction des besoins et je suis prêt à faire n’importe quel sacrifice », a-t-il souligné. « Ce soir, j’ai marqué des points. Lors des matches précédents, la défense était trop concentrée sur moi. Mes coéquipiers ont fait du bon travail en prenant leurs responsabilités. Isaia (Cordinier), Guerschon (Yabusele), Mathias (Lessort)… Ils ont été incroyables pendant toute la phase éliminatoire. C’est avec ça qu’on s’est épanoui ».

La France sur une pente ascendante

À 20 ans, « Wemby » ne cache pas ses ambitions, et il pense déjà à 2028 pour la revanche à Los Angeles. Pour lui, la France ne peut que progresser avec l’arrivée de la nouvelle génération (Risacher, Sarr, Traoré…).

« J’apprends et je m’inquiète pour les adversaires dans quelques années. La NBA, la FIBA, tout le monde… C’est clairement un processus lent », reconnaît-il. « Bien sûr, l’Europe rattrape un peu son retard et, comme je l’ai dit, ce n’est pas acquis. Nous n’aurons peut-être jamais d’autre chance, mais ils n’en auront peut-être pas d’autre non plus. Personne ne sait ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c’est que nous nous développons. Le basket se développe ici. »

Avant de penser à demain, il n’a qu’une chose en tête : s’imprégner des JO. « J’essaie de réaliser que c’est les JO. J’ai beaucoup de rattrapage à faire, dans beaucoup de disciplines… Je vais absorber tout çà, et réaliser qu’on était aux JO. Car on était un peu à l’écart. »