Les Spurs piquent un assistant aux Knicks pour leur équipe G-League

Du changement à la tête des Spurs, les Austin Spurs. Adrian Wojnarowski rapporte le recrutement, par les Texans, de Scott King, assistant spécialisé dans le développement des joueurs chez les Knicks, pour prendre les rênes de l’équipe G-League.

Selon le New York Post, Scott King était très apprécié au Garden et dans les cercles de la ligue. En plus de travailler auprès des joueurs, le technicien faisait également office de conseiller spécial auprès de Tom Thibodeau en matière de « challenge ».

« Dans certaines situations, on pense qu’il y a un avantage à savoir que l’on est sûr à 100% de (remporter le challenge). On a beaucoup réussi en la matière », lâchait le coach des Knicks à Yahoo! en mai. Son équipe a ainsi remporté 47 « challenges » (11e dans la ligue), son assistant, omniprésent avec son iPad, y étant pour beaucoup.

Ancien joueur de Stony Brook, Scoot King avait démarré sa carrière dans le coaching en 2017 auprès des Mad Ants, l’équipe G-League affiliée aux Pacers, avant d’être engagé par les Pistons pour travailler sur la vidéo. Il avait rejoint les Knicks en 2019.

Scott King s’est également fait connaître pour une altercation avec Julius Randle en février 2022. Muni de son ordinateur, l’assistant avait cherché à montrer une séquence de jeu à l’intérieur. Ce dernier n’avait visiblement pas apprécié ses remarques, au point de mettre un coup dans son appareil.

Aux Spurs, il tentera de relancer une équipe qui n’a disputé qu’une seule rencontre de playoffs ces six dernières années.