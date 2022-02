Pour Tom Thibodeau, la dernière altercation de Julius Randle avec un assistant est « un évènement normal »

C’est une séquence qui a encore beaucoup fait parler à New York. Lors du match perdu face aux Lakers, l’assistant Scott King est venu voir Julius Randle avec son ordinateur, pour lui montrer une séquence de jeu.

Visiblement, les remarques du coordinateur vidéo n’ont pas plu au joueur des Knicks, qui a mis un coup dans son ordinateur avant de s’éloigner, puis de se rapprocher de l’assistant à nouveau, avant que d’autres membres du staff n’interviennent afin de séparer les deux hommes et ne calment finalement les choses.

« Quand vous avez des compétiteurs, ce genre de choses arrivent » a plus tard réagi Tom Thibodeau. « C’est un évènement normal. Ça arrive dans toutes les équipes. Ce sont des compétiteurs pris dans la fougue du moment. Mais ça va, ils s’entendent très bien. Tout le monde veut gagner et ça fait simplement partie de ça. »

Pour Julius Randle, ce sont en effet des choses qui arrivent tout le temps.

« Honnêtement, il y a des échanges houleux et des disputes tout au long d’un match, mais tout cela part d’une bonne intention »

« Des trucs comme ça, ça arrive en permanence », a répondu l’ailier fort avant le match à Utah. « Honnêtement, il y a des échanges houleux et des disputes tout au long d’un match, mais tout cela part d’une bonne intention. Tout le monde veut gagner. Tout le monde se lance des défis pour gagner. C’est amusant. J’ai aussi donné un coup dans son ordinateur portable aujourd’hui. Je n’étais pas en colère, mais j’ai aussi donné un petit coup ».

Le problème, c’est surtout l’accumulation pour Julius Randle. Entre son niveau de jeu, ses prises de tête avec les fans de New York, son refus de parler à la presse après les défaites, ses coups de sang répétés (contre Evan Fournier, des assistants ou les arbitres) trahissent son mal-être général cette saison.

Mais pour Tom Thibodeau, premier défenseur de son joueur, c’est simplement la frustration d’un compétiteur.

« Il y a beaucoup d’interactions au cours de la saison. Il y a l’intensité du moment. Il y a de la compétition. Il y a des gens compétiteurs et impliqués. Et puis il y a beaucoup de respect pour Julius, pour les entraîneurs, donc c’est normal. On peut régler ce genre de choses. Immédiatement, on s’en est occupé. »