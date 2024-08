Gabby Williams : « Je suis faite pour des moments comme ça »

Il y a du Kobe Bryant chez Gabby Williams. Dans son jeu en général, dans son goût pour les moments décisifs des rencontres, dans sa façon d’évacuer les questions auxquelles elle n’a pas envie de répondre en conférence de presse aussi. Face à la Belgique, la Franco-Américaine a ainsi inscrit 9 des 15 points des Bleues en prolongation.

« Je peux respirer » pouvait-elle savourer après le match. « Tout ce qu’on a donné, durant cet été, ce n’était pas pour rien. Ce n’est jamais pour rien mais on l’a mérité, vraiment. Je suis vraiment fière de nous. »

Gabby Williams assure qu’elle préfère d’ailleurs avoir remporté ce match en prolongation…

« C’est un rêve qui se réalise, vraiment. En plus, c’est devant ma famille, devant le pays, j’ai fait beaucoup de sacrifices pour ce moment donc je suis contente de l’avoir »

« Je kiffe, je kiffe, j’adore ces moments. Et puis c’est une demi-finale des Jeux olympiques, on ne va pas gagner le match de vingt points. Je m’attendais à un match comme ça et puis je préfère ça qu’un match facile. »

Bien gênée par les défenseuses belges sur la première partie du match, la future joueuse de Fenerbahce a, comme son mentor le faisait, réussi à se relancer pour les moments les plus importants. « J’essaie de prendre plus de responsabilités à la fin parce que je sais que je suis faite pour des moments comme ça » assure-t-elle.

Désormais, place à cette finale face aux Etats-Unis, un match forcément particulier pour elle.

Propos recueillis à Paris / Crédit photo : FIBA