Le meilleur de Joel Embiid au meilleur moment

Nikola Milutinov venait de le battre au rebond avec une claquette importante. Alors Joel Embiid s’est fait justice comme un grand. Ballon en main à partir de la ligne médiane, le pivot des Sixers s’est stoppé au niveau des lancers-francs, l’un de ses « spots », et a sanctionné devant un Nikola Jokic trop loin de lui.

Une réponse pleine de sérénité pour ramener Team USA à cinq points (82-77) avec moins de six minutes à jouer dans cette demi-finale olympique. Une sérénité dont il n’a pas toujours fait preuve ces dernières semaines en sélection.

Mais hier soir, dans cette partie si mal embarquée pour les Américains, ces derniers avaient besoin du MVP 2023. Quelques secondes plus tard dans ce quatrième quart-temps, LeBron James le servait près du cercle pour une finition avec la planche, et avec la faute cette fois (84-80).

Kevin Durant l’alimentait à nouveau sur la possession suivante. Au poste face à un Nikola Jokic contraint d’être prudent en défense en raison de ses quatre fautes, Joel Embiid signait son « fadeaway » caractéristique (84-82).

Son meilleur match des Jeux

« Je savais que Jokic avait quatre fautes. Donc il n’allait pas monter, j’avais beaucoup d’espace », constate l’intérieur, en soulignant aussi les espaces générés par le « meilleur shooteur de tous les temps », l’incandescent Stephen Curry.

Derrière ce dernier tir inscrit face à son principal concurrent pour le titre de MVP en NBA de ces dernières années, le natif du Cameroun enchaînait encore avec un contre autoritaire sur une pénétration d’Ognjen Dobric. Sur cette séquence clé et l’ensemble d’une partie terminée avec 19 points (8/11 aux tirs), 4 rebonds et 2 passes (et +15 lorsqu’il était en jeu) en 27 minutes, Joel Embiid a été décisif.

Pour Steve Kerr, qui s’était passé de lui face au Soudan du Sud, il était la « meilleure option » pour lutter face au MVP en titre. « Parce qu’il peut marquer et le faire travailler à l’autre bout du terrain. Le travail de Joel en deuxième mi-temps a forcé Jokic à défendre, et peut-être que cela l’a un peu fatigué pour la suite », imagine le technicien.

Une fatigue perceptible pas seulement à l’échelle de Nikola Jokic (3/7 aux tirs dans le dernier quart-temps) : les Serbes ont manqué toutes leurs tentatives lointaines pour finir la rencontre. Inexistant lors du premier affrontement (4 points et 3 fautes en 11 minutes), Joel Embiid n’a pas souffert de cette fatigue.

Peu importe les sifflets, priorité à l’or

« On a beaucoup de talent dans cette équipe. Ce soir, c’était différent. J’avais plus besoin de marquer, d’attaquer, de faire tout ce qu’il fallait pour gagner. On savait que ce serait un test. En jouant trois fois contre une équipe, vous n’allez pas toujours la battre par 20 points ou plus », lâche l’intérieur en référence aux deux précédentes rencontres, aux Jeux et en préparation, largement remportées par Team USA.

Celui-ci n’est désormais plus qu’à une marche de la médaille d’or. À condition de battre un adversaire pas comme les autres pour lui, la France, sur laquelle il a préféré faire une croix pour rejoindre les Américains. D’où les sifflets du public local qui l’accompagnent depuis le début du tournoi.

« Je ne m’en préoccupe pas. La mission, c’est de gagner l’or. Je ne vais pas dire que je n’aime pas la France, je l’aime, j’ai beaucoup de connaissances ici, j’y ai passé du temps. Ce sera sympa comme affiche. […] J’adore la France, mais elle ne me fait pas peur. […] Il n’y a qu’un seul but : gagner la médaille d’or, peu importe ce qu’il en coûte », maintient le pivot, cité par L’Équipe.

Photo FIBA.com