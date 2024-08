Joel Embiid : « Beaucoup voient ça comme de la haine, mais je vois ça comme de l’amour et du respect »

Ecarté de la rotation face au Soudan du Sud, Joel Embiid était de retour dans le cinq majeur des Etats-Unis pour le match contre Porto Rico. Dans une victoire facile, il a compilé 15 points à 6/14 au tir, plus 3 rebonds.

Encore copieusement sifflé par le public français, le pivot des Sixers a décidé de s’en amuser, prenant de longues secondes, à la fin de la rencontre, pour demander aux fans de huer plus fort. Ce qui amuse bien ses camarades.

« Ça veut dire beaucoup » explique-t-il sur le soutien de ses coéquipiers, alors qu’il parlait à la presse, en zone mixte, pour la première fois de ces JO. « Comme je l’ai déjà dit, c’était une décision compliquée mais il s’agit d’être à l’aise. Je connais ces gars depuis longtemps et je me sentais plus à l’aise de ce côté. »

Mais comment ressent-il les huées ?

« Beaucoup de gens voient ça comme de la haine, mais je vois ça comme de l’amour et du respect » assure-t-il. « Si je n’étais pas un bon joueur, je ne recevrais pas ce genre de traitement. Je me sens béni et c’est pour ça que j’interagis avec ce type de public. J’ai déjà vu pire. J’ai joué dans des environnements bien pires que ça. »

D’autant qu’à Philadelphie, les fans sont particulièrement investis, et n’hésitent pas à siffler et huer.

« À Philly, les fans huent leurs propres joueurs » s’amuse-t-il pour conclure. « Parfois, on a l’impression qu’ils sont plus contre nous que contre les adversaires. Mais c’est de l’amour. Ils veulent vous pousser. C’est un peu comme ce public, j’apprécie car il me pousse à mieux jouer, à en faire plus, pour faire ce qu’il faut pour gagner. »

Du côté de l’équipe américaine, on a décidé de s’amuser de la situation.

« Tout ce que l’on peut faire, c’est en rire », confirme ainsi Steve Kerr, le sélectionneur américain. « Il a fait du bon travail en prenant les choses avec légèreté. Et ses coéquipiers le soutiennent, évidemment. Cela fait partie du jeu. Je suis sûr qu’il savait que ça allait arriver. Et ce qui me plaît, c’est qu’après les huées des supporters français, on entendait les supporters américains applaudir. Tout le monde a l’air de s’amuser. »

Propos recueillis à Villeneuve d’Ascq