JO 2024 | Avant le quart, les États-Unis se baladent face à Porto Rico

Joel Embiid est de retour dans le cinq majeur des Etats-Unis pour affronter le Porto-Rico, alors que Jayson Tatum y reste. De quoi permettre au public du stade Pierre-Mauroy de siffler le pivot des Sixers dès le début de la rencontre.

Ce retour ne booste pas le cinq de Team USA, qui manque toujours de rythme, et qui n’a pas l’air particulièrement motivé face à une équipe de Porto Rico qui veut sauver l’honneur. Heureusement pour Steve Kerr, Stephen Curry a réglé la mire. Mais c’est bien Porto Rico qui en veut plus et qui finit en tête (30-25) après dix minutes.

Au petit trot

Cette fois, les remplaçants américains n’apportent pas beaucoup de rythme, alors que Derrick White fait une Jose Alvarado. Néanmoins, même en marchant, la force de frappe des Etats-Unis fait mal à une équipe de Porto Rico clairement limitée. Kevin Durant et Stephen Curry s’amusent à se refiler le ballon pour chercher la position de tir ultime, et LeBron James signe une sublime passe dans le dos pour Joel Embiid, l’écart commençant enfin à grandir.

La deuxième partie du deuxième quart-temps est en effet un calvaire pour Porto Rico. Pourtant pas transcendants, les Etats-Unis pointent ainsi à +19 (64-45) au moment de rejoindre les vestiaires.

Au petit trot, les Etats-Unis continuent tranquillement de faire gonfler l’écart au retour des vestiaires. En serrant simplement la défense, les joueurs de Steve Kerr s’offrent ainsi une après-midi tranquille.

Anthony Edwards fait le show

LeBron James contre puis part au dunk, tandis que Joel Embiid chauffe le public, qui le hue toujours sur chaque prise de balle, après un 3-points. La réussite d’Anthony Edwards met son équipe à +28 (87-59) après 30 minutes.

« Ant » peut s’offrir un beau « windmill » sur contre-attaque alors qu’un petit groupe d’adolescents tente de faire partir une « ola ». Il faut quelques essais pour y parvenir mais le stade se joint finalement au mouvement, dans un long « garbage time » qui n’a plus beaucoup d’intérêt sur le terrain…

Si ce n’est de voir Anthony Edwards (26 points) faire gonfler son quota de points alors que le public scande le nom de Teddy Riner, en pleine finale mixte du judo. Avant de rejoindre les quarts, où ils vont affronter le Brésil, les Etats-Unis s’offrent donc une promenade de santé (104-83) pour terminer à la première place de cette première phase des Jeux olympiques. Porto Rico quitte de son côté ces JO sans succès.

Quant à Joel Embiid, il continue de chauffer le public… avant d’envoyer un vilain airball dans la foulée.

PUR / 83 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Waters Tremont 15:21 3/9 0/2 2/2 0 1 1 0 0 0 1 0 8 2 Toro Arnaldo 10:52 2/3 0/0 0/0 2 2 4 1 1 0 0 0 4 8 Ortiz Christopher 19:23 1/5 0/2 0/0 1 1 2 1 0 0 4 0 2 -3 Romero Ismael 21:15 6/9 0/0 0/2 4 6 10 3 4 0 0 0 12 20 Clavell Gian 12:25 2/6 0/3 0/0 1 2 3 0 3 0 1 0 4 2 Ford Aleem 19:6 4/7 2/5 0/0 1 4 5 2 1 2 2 0 10 14 Thompson Jr. Stephen 13:7 3/9 2/5 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 8 4 Alvarado Jose 22:1 7/13 3/7 1/2 0 1 1 3 2 1 3 0 18 13 Reed Davon 15:9 2/5 0/2 0/0 1 6 7 0 2 0 3 1 4 6 Howard Jordan 23:3 3/14 3/10 0/0 0 2 2 4 0 0 1 0 9 3 Conditt IV George 28:18 2/8 0/1 0/0 2 5 7 5 0 1 0 2 4 13 Pineiro Isaiah 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 USA / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Booker Devin 17:0 3/9 0/2 3/3 3 1 4 2 0 0 0 0 9 9 Davis Anthony 15:0 3/4 0/0 4/4 1 5 6 3 1 0 0 2 10 20 Adebayo Bam 17:59 1/3 0/0 1/2 2 3 5 3 0 2 2 0 3 8 Holiday Jrue 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Embiid Joel 22:44 6/14 1/4 2/2 0 3 3 2 1 0 3 2 15 11 Tatum Jayson 22:44 4/9 0/2 2/2 1 9 10 3 0 2 1 0 10 19 Haliburton Tyrese 10:28 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 White Derrick 22:3 1/4 0/3 0/0 0 1 1 2 1 1 0 1 2 4 Durant Kevin 18:52 4/8 3/7 0/0 2 2 4 3 1 1 2 0 11 13 James LeBron 17:57 4/6 0/1 2/3 1 5 6 8 1 0 1 1 10 21 Edwards Anthony 17:16 11/15 3/6 1/4 2 1 3 3 0 2 2 0 26 25 Curry Stephen 17:57 3/8 2/6 0/0 0 5 5 1 1 1 0 0 8 10

Crédit photo : FIBA