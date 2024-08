Team USA vise le meilleur bilan avant les quarts de finale

Déjà qualifiée pour le quart de finale, Team USA peut aborder le dernier match de groupe avec un peu de légèreté, en pensant à la suite. Mais c’est justement parce que le présent va influencer le futur que cette rencontre face à Porto Rico a son importance.

L’objectif étant de finir sur une bonne note, aussi salée que possible pour l’adversaire, pour s’offrir une suite de compétition « plus facile ».

« On veut la première place, cela donne la meilleure affiche pour le quart de finale », annonce Steve Kerr. « Si on est deuxième ou troisième, ce qui est peu probable mais on doit faire le boulot, alors on aura un adversaire plus compliqué. »

L’importance du point-average

Le Canada et l’Allemagne ont terminé en tête de leur groupe, avec respectivement des « point average » de +20 et +47 (la victoire face à la France a permis de le gonfler). Team USA est actuellement à +43. Il faudra donc battre Porto Rico d’au moins cinq points pour devenir le meilleur premier de cette phase de poule.

Même si ce n’est pas dans la culture des joueurs NBA, ce système de points est arrivé dans la Grande Ligue la saison passée, avec son incertitude et ses calculs, à la faveur de la création du tournoi de mi-saison.

« Le point average est important, donc dans les deux premiers matches, on était concentré sur le fait de ne pas lever le pied d’accélérateur, comme on le fait en NBA parfois », insiste Derrick White. « C’est différent de ce qu’on connaît, mais ça fait partie du tournoi. »