Mais quelle mouche a donc piqué Jrue Holiday ? Le meneur des Celtics vient de commettre une faute volontaire sur Andre Drummond qui n’avait pas le ballon. Il reste 7 minutes à jouer dans cette rencontre face aux Bulls et les C’s mènent pourtant… de près de 30 points.

Vingt secondes plus tard, le meneur de Boston, encore en jeu avec les autres titulaires de l’équipe malgré l’écart, remet ça et le pivot de Chicago continue son calvaire sur la ligne des lancers-francs (1/6). Billy Donovan n’est pas très fan du procédé et va en toucher deux mots à son homologue, Joe Mazzulla.

L’explication à ce « Hack-a-Drummond » peu commun ? L’enjeu du « point average » généré par le système de qualification du tournoi NBA. Joe Mazzulla expliquera au coach des Bulls ne pas être très à l’aise par rapport à la situation, mais Boston visait la première place d’un groupe C hyper indécis.

Choix gagnant pour les Celtics

Agacé, Billy Donovan lâche : « Je comprends aussi la situation dans laquelle il se trouve. Il doit coacher son équipe et faire ce qui est juste, mais je pense qu’il a mis Andre dans une situation difficile avec 30 points de retard. Mais cela vient de la ligue. C’est ce que la ligue a fait, en rendant ce différentiel de points possible. »

Ce qui s’apparenterait à un manque de respect, dans un contexte classique, a également paru « un peu bizarre » à Jaylen Brown. « Mais l’objectif final est de gagner et c’est ce qu’on a fait. C’est difficile parce que ce n’est pas comme ça que le jeu est censé se jouer. Il faut respecter ses adversaires », ajoute l’ailier.

Cibler le pivot adverse a pourtant eu des effets favorables aux Celtics. Ces derniers ont terminé avec le même bilan (3v-1d) que le Magic et les Nets. Mais les joueurs du Massachusetts doivent leur qualification, comme premiers du groupe, à leur « point average » légèrement favorable : +27 points pour eux, contre… +22 au Magic et +20 aux Nets. Un écart minime donc, pour lequel ils ont dû batailler jusqu’au bout.

Un sentiment « bizarre »

Les deux dernières équipes citées étaient d’ailleurs en lice pour récupérer une qualification, comme meilleurs deuxièmes. Mais les Knicks ont raflé la mise grâce à leur large victoire face aux Hornets. Une expérience que Josh Hart a trouvé « intéressante ».

Pour autant, « je n’aime pas vraiment ça. Au début, on était concentrés sur la victoire. Les deux dernières minutes étaient bizarres. À un moment donné, on commence à courir après les points, à faire tout ça. Cela perturbe un peu l’intégrité du jeu », juge le remplaçant des Knicks.

Sentiment similaire pour Donovan Mitchell dont l’énorme sortie à 40 points face aux Hawks n’a pas suffi à qualifier les Cavs, malgré trois victoires pour eux aussi.

« J’ai le sentiment qu’on essaie tous de marquer des points, mais aussi de respecter le jeu. C’est différent, surtout quand ils ont sorti leurs titulaires. On essaie d’équilibrer les choses. Mais au bout du compte, on joue pour gagner. Tu joues pour aller à Vegas, participer au tournoi. Mais c’est vraiment un peu bizarre ».