Tournoi NBA : toutes les affiches et le calendrier des quart de finale

Et voilà, la première phase (pas toujours simple à suivre) du premier Tournoi NBA est terminée, et on connait désormais les affiches des quarts de finale, ainsi que le calendrier.

Les quatre équipes invaincues (Lakers, Kings, Bucks, Pacers) joueront ainsi à domicile, les 4 et 5 décembre. Ensuite, les demi-finales et la finale se disputeront les 7 et 9 décembre du côté de Las Vegas.

QUARTS DE FINALE

4 décembre

Indiana – Boston (01h30, heure française)

Sacramento – New Orleans (04h00)

5 décembre

Milwaukee – New York (01h30)

LA Lakers – Phoenix (04h00)

En dehors des quatre équipes invaincues, les qualifications des quatre autres équipes se sont parfois jouées à peu de choses. Les Pelicans ont de leur côté fini premiers de leur groupe grâce à leur bilan (3-1) alors que Houston aurait pu leur prendre la première place, mais a raté le coche en s’inclinant la nuit dernière face à Dallas.

À égalité avec le Magic et les Nets (3-1), les Celtics ont eux validé leur place en écrasant les Bulls pour dépasser leurs concurrents au « point average » : +27 contre +22 pour Orlando et +20 pour Brooklyn.

Enfin, les Knicks et les Suns ont eux obtenu les deux meilleures « deuxième place », New York prenant le meilleur sur les Cavaliers au « point average » : +42 pour New York contre +29 pour Cleveland. Même chose pour Phoenix face aux Wolves, avec +34 contre 0 pour la troupe de Rudy Gobert, qui passe donc à la trappe.

À noter que tous les joueurs encore en lice dans le tournoi toucheront un bonus, les perdants des quarts de finale recevant chacun 50 000 dollars. Les perdants en demi-finale recevront 100 000 dollars. Les perdants de la finale gagneront eux 200 000 dollars alors que les vainqueurs remporteront chacun un chèque de 500 000 dollars.