Team USA veut oublier les récentes victoires face à la Serbie

C’était la demi-finale attendue : les Etats-Unis et la Serbie sont bien au rendez-vous ce jeudi soir (21h) pour une place en finale des Jeux olympiques. On peut même préciser que les deux nations se retrouvent puisqu’elle ont déjà croisé le fer à deux reprises depuis un mois.

La première fois, à Abu Dhabi le 17 juillet, en match de préparation. La seconde, à Lille le 28 juillet, en phase de groupe. Les deux rencontres ont fini avec le même écart : +26 pour les Américains. Des grosses victoires donc, mais qui ne comptent plus à ce stade de la compétition.

« Chaque match est son propre test. Peu importe les deux matches précédents, maintenant, il s’agit de jeudi soir », avance LeBron James. « On ne peut pas s’endormir car on les a battus deux fois », insiste Steve Kerr. « On doit être prêt à produire notre meilleur effort. Il faut penser à ce qu’ils vont faire différemment. Nikola Jokic pourrait jouer 40 minutes. Qu’ont-ils d’autre dans leur manche ? »

Team USA sait que son principal problème, c’est bien Nikola Jokic. Lors du premier match de la compétition, quand le pivot des Nuggets était sur le parquet, les Serbes avaient tenu 81-81. Sans lui, en neuf minutes, ils avaient encaissé un terrible 29-3 ! Cela s’est confirmé contre l’Australie, en quart de finale : avec le triple MVP, qui a été décisif lors de la prolongation, la Serbie était à +17. Sans lui, à -12…

« Je pense qu’on sera prêt pour ça », indique Joel Embiid, qui sera au front face au pivot adverse. « S’ils pensent que c’est la meilleure chose à faire pour nous battre, ils n’hésiteront pas. »