JO 2024 | Les Bleues sont également en demi-finale !

Du changement aussi dans le cinq des Bleues avec Romane Bernies qui remplace Marine Fauthoux. Ça n’empêche pas Alexis Peterson de démarrer fort, alors que la France est extrêmement agressive pour voler des ballons.

Ça fonctionne puisque la « Mannschaft » perd beaucoup de balles, mais les Françaises se font aussi sanctionner par les arbitres, Marième Badiane et Romane Bernies devant vite rejoindre le banc avec deux fautes. L’entrée de Marine Johannès dynamise l’attaque des Bleues, avec un premier 3-points, puis trois lancers francs sur une faute adverse.

L’Allemagne perd énormément de ballons

Iliana Rupert fait également une bonne entrée et la France a pris le contrôle du match (23-19) après un quart-temps, grâce aux 7 pertes de balle de l’Allemagne, dont 4 rien que pour Satou Sabally…

La petite pause n’a pas calmé Marine Johannès, qui bombarde l’Allemagne et permet aux Bleues de faire l’écart, avec le soutien de sa capitaine, Sarah Michel Boury, qui joue avec un masque pour protéger son nez.

Au poste ou derrière la ligne à 3-points, Alexia Chery fait aussi du bien et l’écart monte carrément à +16 (40-24) sur un panier « Fourniesque » de Marine Fauthoux. Seul point noir de la première mi-temps, les Bleues laissent des rebonds offensifs à l’Allemagne, qui limite donc un peu la casse (45-33) à la mi-temps.

Janelle Salaün sanctionne à mi-distance et Gabby Williams fait de même de loin et l’écart monte à +19 (52-33). Romane Bernies récolte déjà sa quatrième faute et l’Allemagne grignote son retard. Heureusement que Gabby Williams parvient à se glisser jusqu’au cercle pour redonner un peu d’air (56-43) aux Bleues !

Le show Marine Johannès

Leïla Lacan l’imite et Marine Johannès reprend son « show », avec une superbe feinte pour aller au layup, puis un nouveau 3-points. Et à la fin du troisième quart-temps, malgré les 15 points de la revenante Nyara Sabally, bien meilleure que sa sœur sur le match, la France mène sa barque à +17 (66-49).

La « super sub » des Bleues débute le quatrième quart-temps avec un petit jumpshot sur un pied que Dirk Nowitzki, présent au premier rang, a sûrement apprécié. L’intéressée ne peut de son côté que sourire.

Alexia Chery continue aussi son festival de loin, mais rien n’arrête surtout Marine Johannès, qui file cette fois au cercle. Elle en est déjà à 21 points en 17 minutes sur le terrain ! Alexis Peterson s’énerve et prend une technique mais Jean-Aimé Toupane demande lui un temps-mort pour calmer ses joueuses, qui se relâchent mentalement.

À +13 (73-60) à un peu plus de cinq minutes de la fin du match, ce n’est pas l’heure de se déconcentrer.

Encore la Belgique en demi-finale !

Malgré quelques minutes de flottement, un nouveau 3-points de Marine Johannès remet la France à +17 (78-61) à 4 minutes 16 de la fin. Avec 24 points, la shooteuse a déjà battu son record en Equipe de France. Et l’Allemagne prend un temps mort et va devoir espérer un miracle…

Sauf que la « Mannschaft » inscrit 6 points de suite et c’est au tour de Jean-Aimé Toupane d’arrêter le jeu. Au buzzer, Valériane Ayayi fait énormément de bien à la France (81-69), qui est fébrile dans ces dernières minutes et perd à son tour beaucoup de ballons. Mais Gabby Williams et ses coéquipières tiennent bon (84-71) jusqu’au bout.

Les Bleues sont, comme les Bleus, en demi-finale du tournoi 5×5. Elles y retrouveront la Belgique, une équipe qu’elles connaissent très bien, et qui s’est qualifiée en battant l’Espagne juste avant.