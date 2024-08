Maladroit, Stephen Curry reste utile grâce à ses écrans

Pendant la préparation des Jeux olympiques et aussi depuis le début de la compétition, Stephen Curry est maladroit. Il ne tourne qu’à 26% de réussite derrière l’arc, ce qui est très faible et encore plus pour le shooteur à 3-pts le plus prolifique de l’histoire de la NBA.

Néanmoins, il reste précieux pour l’attaque de Steve Kerr. Tout simplement parce qu’il est une menace constante. C’est pourquoi le coach l’utilise pour poser des écrans, notamment pour LeBron James.

Forcer la défense à faire des choix

C’est l’action « Too Small », intitulée ainsi car le défenseur qui se retrouve sur le meilleur marqueur de l’histoire est « trop petit » pour le tenir. Dès lors, la tentation est grande pour la défense adverse de prendre à deux LeBron James. Mais c’est donc laisser Stephen Curry tout seul, à 3-pts…

« Je suis bon pour poser des écrans et avoir un joueur comme LeBron qui a la balle, ça provoque de la confusion », explique-t-il. « On le fait un peu à Golden State, lorsque je viens poser un écran pour un porteur du ballon. Si on laisse LeBron aller au cercle, bonne chance pour l’arrêter et moi j’ai de l’espace. On essaie de forcer les équipes à prendre des décisions, et plus elles doivent en prendre, plus il y a de confusion. »

Face au meneur de jeu des Warriors, les défenses ne peuvent pas faire une telle impasse, même s’il n’est pas aussi adroit que d’habitude. La peur qu’inspire le MVP des Finals 2022 est bien connue en NBA. Steve Kerr l’utilise donc également avec Team USA, avec des armes encore plus puissantes autour de lui.

« On a pensé à ça immédiatement quand on a mis en place ce groupe car Stephen Curry est le John Stockton moderne », compare le sélectionneur américain. « C’est le meilleur meneur de jeu de la ligue pour poser des écrans d’après moi. Il est si physique. Les gens ne pensent pas à lui pour ça, mais les équipes sont terrifiées de le laisser tout seul. S’il fait un écran et qu’il le tient bien, cela va libérer un joueur. Et comme LeBron est LeBron, alors c’est une bonne action pour nous. »

Rester une menace en attendant que ça tourne

Ainsi, en attendant qu’elle s’enflamme et enfile les paniers de loin, la star reste très utile à son équipe. « Le défi dans cette équipe, c’est de rester concentré quand tes opportunités se présentent », décrit le quadruple champion NBA. « Que ce soit avec beaucoup de shoots pendant un moment de la rencontre, ou pendant un quart-temps où on ne touche pas la balle, il faut être prêt. C’est évident que je veux mieux shooter, mais il faut rester une menace dans le spacing. »

Avec 7.3 passes de moyenne, LeBron James est le meilleur passeur de l’équipe et le 4e des Jeux olympiques. Il trouve souvent son coéquipier, qui peine à mettre dedans. Néanmoins, avec une telle gâchette, cela va bien finir par rentrer, non ?

« Je ne suis pas là, assis, le souffle court, à me dire qu’il faut que ça arrive », tempère Steve Kerr. « On sait ce qui permet de gagner une rencontre dans le basket FIBA : la défense. On est concentré sur notre défense. La force de notre équipe, c’est le talent. D’un match à l’autre, on a beaucoup de joueurs qui peuvent porter notre attaque. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.