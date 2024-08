Brittney Griner très touchée par la libération des prisonniers américains détenus en Russie

Porter à nouveau le maillot de Team USA aux Jeux olympiques et rejouer en dehors des Etats-Unis était déjà un moment très particulier pour Brittney Griner. Mais cette expérience a pris un tournant inattendu juste avant la rencontre face à la Belgique, lorsque les Etats-Unis ont annoncé la libération de plusieurs prisonniers, détenus dans les prisons russes, dans le cadre d’un échange de détenus, dont le journaliste Evan Gershkovich et l’ancien Marine Paul Whelan. Une situation vécue par Brittney Griner il y a plus d’un an et demi.

« C’est une journée formidable », a réagi la joueuse de Team USA. « Nous en parlerons plus tard, mais je suis vraiment contente pour leurs familles en ce moment. Chaque fois que des Américains rentrent à la maison, c’est une victoire. Je suis sûre que ce sera encore plus émouvant un peu plus tard. Je suis juste heureuse, et c’est une grande victoire. Une énorme victoire. »

Arrêtée en Russie en possession de cartouches de cigarette électronique contenant de l’huile de cannabis, l’intérieure du Phoenix Mercury a sorti un livre pour évoquer en détail sa détention de neuf mois en Russie, dans des conditions très compliquées.

Un soulagement

Aujourd’hui libre, Brittney Griner s’investit à fond avec le collectif « Bring Our Families Home », qui lui a permis de reprendre le cours de sa vie et de sa carrière.

« Je sais qu’un groupe de personnes incroyables va les aider par tous les moyens possibles, eux et leurs familles. Et je suis heureuse d’avoir pu suivre ce programme et de pouvoir revenir à la vie de tous les jours. »

Ses coéquipières et le staff en sélection ont évidemment tous pensé à elle en apprenant la nouvelle. Cheryl Reeve a déjà prévu de discuter avec Brittney Griner de cette période qui peut être propice à l’anxiété. Il faut dire qu’entre la compétition, sa première à l’étranger depuis son retour aux Etats-Unis, mais aussi son premier trajet en train depuis celui qui l’a mené à une prison russe, le stress peut monter.

« Nous sommes extrêmement heureuses pour les familles », conclut ainsi la sélectionneuse. « Les prisonniers ont enduré une période terrible, terrible, sans les membres de leur famille. Dès que j’ai lu ce message, j’ai pensé à Brittney. Je sais à quel point elle est heureuse. Elle sait ce qu’ils ont vécu. Elle semblait aller bien, mais c’est Brittney. Elle semble toujours aller bien. Nous allons la surveiller. »