Après la prison en Russie, Brittney Griner savoure de représenter à nouveau les Etats-Unis

Brittney Griner s’apprête à réaliser un rêve. Celui de participer à nouveau aux Jeux Olympiques et de se battre pour une troisième médaille d’or, à Paris. Un rêve qui paraissait si lointain il y a deux ans, lorsqu’elle a passé neuf mois dans les prisons russes, dans des conditions particulièrement difficiles.

Pour la première fois depuis plus d’un an et demi, elle s’apprête ainsi à jouer au basket en dehors du sol américain.

« Honnêtement, cela signifie tout pour moi », reconnait Brittney Griner. « Avoir maintenant l’honneur de porter à nouveau le maillot américain et potentiellement de remporter l’or, c’est la cerise sur le gâteau. »

Une perspective qui, à 33 ans, devrait apporter son lot d’émotions.

« J’espère que tout se passera comme nous le souhaitons et que cet hymne retentira », explique-t-elle au sujet de cette potentielle victoire américaine. « Cette fois, ça va être bien plus émouvant pour moi. »

D’autant que pour participer au tournoi olympique, Brittney Griner a laissé aux Etats-Unis sa femme Cherelle et leur fils Bash, né le 8 juillet. C’est que la joueuse du Phoenix Mercury est aussi un symbole.

« C’est incroyable quand on y pense. En laissant de côté les Jeux olympiques, quand on pense à son expérience personnelle, ce qu’elle a vécu et qu’elle continue de vivre », conclut ainsi la sélectionneuse des Etats-Unis, Cheryl Reeve. « Nous pensions tous à BG quand elle était là-bas, nous ne savions pas si ce moment serait possible. Je suis ravie pour elle personnellement et ravie pour notre équipe de basket. »