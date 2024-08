La Grèce en quête d’exploit pour se qualifier

Un match crucial attend les hommes de Vassilis Spanoulis à 13h30 au Stade Pierre-Mauroy. La Grèce défie l’Australie avec le très mince espoir de se qualifier en quart de finale du tournoi olympique. Car même s’ils n’ont pas encore remporté la moindre rencontre jusque-là, les Grecs ont encore leur sort entre leurs mains.

« C’est le meilleur scénario que nous pouvions avoir ! Quand vous êtes aux Jeux olympiques et que vous n’avez qu’un match pour vous qualifier en quart, c’est une chance, » assure Vassilis Spanoulis. « C’est pour cela que les enfants jouent au basket. C’est pour cela que nous sommes ici. Pour jouer de tels matchs et gagner un match à élimination directe, parce que pour nous, c’est un match à élimination directe. »

Pour se qualifier, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo devront se défaire des Boomers par trois points d’écart ou plus. Ce ne sera pas une mince affaire tant les Australiens ont donné du fil à retordre au Canada.

Nick Calathes répond présent

« On nous a donné une chance de plus de nous qualifier, et nous devons tout donner pour gagner » résume Kostas Papanikolaou. « Bien sûr, ce ne sera pas facile. Nous jouons contre une excellente équipe avec beaucoup de talent et d’expérience dans les grands matchs. Mais nous y sommes, nous avons encore 40 minutes, et une chance. »

L’aytre bonne nouvelle, c’est que la Grèce pourra compter sur un de ses hommes forts pour ce dernier match du « groupe de la mort ». Bien que touché aux côtes face à l’Espagne, Nick Calathes devrait être présent pour un match qui est une question de vie ou de mort dans la compétition.

« Nick veut vraiment jouer, » affirme le sélectionneur. « Habituellement, c’est un garçon très, très résistant. Nous savons qu’il a été capable de supporter la douleur pendant longtemps. Il a joué trop de fois blessé. Il a reçu un coup de coude dans les côtes, nous savons que c’est quelque chose de douloureux, mais nous savons que ça ne peut pas s’aggraver, donc nous sommes confiants que Nick donnera tout ce qu’il a pour aider l’équipe. »