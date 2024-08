Basket masculin : qui peut encore se qualifier avant la dernière journée ?

La première phase du tournoi olympique de basket masculin se termine ce vendredi et samedi et on connaît déjà quatre qualifiés sur les huit attendus. Ce sont les États-Unis, la France, l’Allemagne et le Canada. Pour le reste, cela va dépendre des derniers résultats.

Rappelons-le : les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés, ainsi que les deux meilleures équipes qui auront terminé à la troisième place. Ainsi, les équipes seront ensuite divisées en groupe avant un tirage au sort.

Mais quelles équipes iront plus loin et surtout comment peuvent-elles encore arracher une place en quart de finale ? On sort les calculatrices et on regarde les différents scénarios. On commence avec le groupe A, le « groupe de la mort ».

Groupe A

Le Canada

Sera premier si : victoire contre l’Espagne ; l’Australie bat la Grèce et défaite de moins de 7 points contre les Espagnols.

Sera deuxième si : défaite contre l’Espagne et victoire de la Grèce contre l’Australie ; victoire de l’Australie contre la Grèce et défaite contre l’Espagne de 9 ou 10 points.

Sera troisième si : victoire de l’Australie contre la Grèce et défaite contre l’Espagne de 12 points ou plus.

L’Espagne

Sera première si : victoire contre le Canada et victoire de la Grèce face à l’Australie ; victoire contre le Canada de plus de 15 points et victoire de l’Australie face à la Grèce.

Sera deuxième si : victoire contre le Canada de 12 ou 13 points, victoire de l’Australie face à la Grèce.

Sera troisième si : victoire contre le Canada de 10 points ou moins et victoire de l’Australie face à la Grèce ; défaite contre le Canada et victoire de la Grèce face à l’Australie de 1 point ou de plus de 18 points ; défaite contre le Canada et victoire de l’Australie face à la Grèce.

Sera quatrième si : défaite contre le Canada et victoire de la Grèce face à l’Australie de 3 à 16 points.

L’Australie

Sera première si : victoire contre la Grèce et défaite du Canada contre l’Espagne de 9 points ou plus.

Sera deuxième si : victoire contre la Grèce et défaite de l’Espagne face au Canada ; victoire contre la Grèce et défaite du Canada contre l’Espagne de 8 points ou moins ; victoire du Canada face à l’Espagne et défaite contre la Grèce de 9 points ou moins.

Sera troisième si : victoire du Canada contre l’Espagne et défaite contre la Grèce de 10 à 16 points.

Sera quatrième si : victoire du Canada contre l’Espagne et défaite contre la Grèce de 18 points ou plus ; défaite contre la Grèce et victoire de l’Espagne contre le Canada.

La Grèce

Sera deuxième si : victoire contre l’Australie de plus de 10 points et victoire du Canada face à l’Espagne.

Sera troisième si : victoire contre l’Australie et victoire de l’Espagne contre le Canada ; victoire contre l’Australie de 3 points et victoire du Canada face à l’Espagne.

Sera quatrième si : défaite contre l’Australie ; victoire contre l’Australie d’un point et victoire du Canada face à l’Espagne.

Groupe B

Le groupe B est bien plus simple à analyser puisque les Bleus et l’Allemagne ont remporté les deux premiers matches. Le match de ce vendredi soir va donc décider de la première et deuxième places. Quant au Brésil et au Japon, ils se battront pour la troisième place mais, à moins d’une victoire très, très large, le vainqueur de cette rencontre n’aura quasiment aucune chance de faire partie de deux meilleurs troisièmes et donc d’aller plus loin.

Groupe C

Là aussi, pas besoin de se creuser la tête avec des calculs. Porto Rico est déjà dehors et Team USA possède la première place et va la garder. Pour la deuxième, elle ira dans les poches du vainqueur entre la Serbie et le Soudan du Sud. Ensuite, selon les résultats des autres groupes, le troisième sera peut-être repêché.