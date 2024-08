Chuma Okeke rebondit aux Knicks

Selon Hoopshype, les Knicks sont sur le point d’engager Chuma Okeke, 16e choix de la Draft 2019. Ancien joueur vedette d’Auburn, l’ailier-fort a effectué tout son début de carrière aux Magic, dont un quart comme titulaire. Connu pour ses qualités défensives, il a vu son contrat rookie gâché par des blessures, et la saison passée, il est carrément sorti de la rotation.

Vu son profil, il colle parfaitement au basket de Tom Thibodeau, et il pourrait être le 15e et dernier contrat de l’effectif. A moins qu’il ne s’agisse d’un contrat partiellement garanti, et l’intéressé devra faire ses preuves lors du training camp. Peut-être en concurrence avec d’autres éléments.

A priori, avec cette signature, les Knicks en ont terminé de leur « mercato ». On retiendra donc les prolongations de contrat de Jalen Brunson, OG Anunoby et de Precious Achiuwa. Au rayon arrivées, outre Okeke, Pacôme Dadiet et Cameron Payne (Sixers), c’est le transfert de Mikal Bridges qui a marqué les esprits, récupéré en échange de Bojan Bogdanovic (Nets) et de plusieurs choix de Draft. La principale perte concerne Isaiah Hartenstein, parti au Thunder.

Chuma Okeke Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 ORL 45 25 41.7 34.8 75.0 0.9 3.1 4.0 2.2 1.1 1.1 0.8 0.5 7.8 2021-22 ORL 70 25 37.6 31.8 84.6 0.7 4.3 5.0 1.7 1.4 1.4 0.8 0.6 8.6 2022-23 ORL 27 19 35.2 30.2 76.2 1.0 2.6 3.6 1.4 1.5 0.7 0.6 0.4 4.7 2023-24 ORL 47 9 35.7 28.0 57.1 0.4 1.3 1.7 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 2.3 Total 189 20 38.3 31.8 78.9 0.7 3.0 3.7 1.5 1.1 0.9 0.7 0.4 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.