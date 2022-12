Chuma Okeke absent encore un mois pour le Magic

Touché au genou gauche, Chuma Okeke n’a plus joué depuis le 21 novembre et une rencontre face à Indiana. Un mois et 14 matches manqués après, ESPN nous apprend qu’il a été opéré.

L’intérieur du Magic est passé sur le billard ce lundi pour une chondroplastie, une intervention qui permet de soigner le cartilage, et va donc rester à l’infirmerie pendant au moins un mois de plus.

Ce n’est évidemment pas la première fois qu’il est gêné par son genou gauche puisqu’on se souvient qu’il avait été fauché en pleine « March Madness », en 2019 avec Auburn, par une rupture des ligaments croisés, manquant ainsi l’intégralité de sa première année en NBA.

Cette saison, Chuma Okeke a joué 18 matches, dont 7 comme titulaire, pour 5.4 points et 4.2 rebonds de moyenne.