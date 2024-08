JO 2024 | En battant le Nigeria, les Bleues filent aussi en quart !

On ne change pas une équipe qui gagne et, face au Nigeria, Jean-Aimé Toupane repart avec le même cinq majeur que face au Canada : Marine Fauthoux, Gabby Williams, Valeriane Ayayi, Janelle Salaun et Marieme Badiane. Les Bleues sont adroites en début de match et prennent vite l’avantage (11-4), obligeant Rena Wakama, la coach adverse, à prendre un temps-mort. Gabby Williams multiplie les interceptions mais le Nigeria impose sa puissance physique en se rapprochant du cercle, et parvient à réduire l’écart, alors que Marine Johannès est maladroite.

Gabby Williams redonne de l’air

Après un quart-temps, la France ne mène finalement que 24-20 et se fait une belle frayeur lorsque Marine Johannès retombe sur un pied nigérian et reste de longues secondes au sol…

Finalement, la Steph Curry des Bleues peut reprendre sa place en deuxième quart-temps, en réglant même la mire.

L’Equipe de France encaisse l’impact physique du Nigeria en défense, mais le paye en attaque. Les Bleues ont ainsi toutes les peines du monde à mettre des paniers, et il faut que Gabby Williams s’emploie pour redonner un peu d’air à la troupe de Jean-Aimé Toupane. À la mi-temps, l’écart n’est que de +7 (38-31) par rapport aux « Lady Tigers ».

Gabby Williams démarre la deuxième mi-temps comme elle avait démarré la première, en volant un ballon. Les Bleues profitent ainsi des maladresses balle en main du Nigeria pour accentuer leur avance, avec notamment un superbe mouvement collectif pour un 3-points dans le corner de Janelle Salaün, qui replace la France à +12 (45-33).

Marine Johannès fait le show

Les pertes de balle empêchent toutefois pendant de longues minutes les Françaises de faire grossir l’écart, même si Marine Johannès inscrit un nouveau 3-points puis réalise une superbe passe pour Dominique Malonga. De quoi placer les Bleues à +15 (54-39) à l’entame du dernier quart-temps.

Même si ses passes sont parfois trop risquées, Marine Johannès continue de sanctionner de loin et l’écart enfle inexorablement. La France peut ainsi dérouler et finalement s’imposer de +21 (75-54).

Avec leurs deux victoires, les Bleues de Jean-Aimé Toupane sont assurées d’être en quart de finale des Jeux olympiques. En effet, avec les résultats du Groupe A, elles sont certaines d’être au moins parmi les meilleures 3e.

