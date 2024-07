JO 2024 | Les Bleues lancent leur tournoi en étouffant le Canada !

Dans un stade Pierre-Mauroy moins rempli que pour les rencontres de la veille, mais tout de même bien garni et surtout bien bruyant, les Bleues débutent avec une grosse pression défensive et une grosse adresse.

Shay Colley et le Canada réagissent toutefois, et l’impact physique des Canadiennes fait mal aux Bleues. La « super remplaçante » Marine Johannès a ainsi bien du mal à se mettre en rythme et c’est bien le Canada qui vire en tête (18-15) à l’issue des dix premières minutes de la rencontre.

Un deuxième quart-temps remporté 23-2 !

Marine Johannès débute le deuxième quart-temps par un airball et on commence à s’inquiéter, alors que les deux premières rencontres de la journée ont été marquées par les victoires surprises du Nigeria et de l’Allemagne, respectivement face à l’Australie et la Belgique. Mais Alexia Chery débloque enfin le compteur des Bleues à 3-points (après un 0/6 pour débuter) et la France reprend le contrôle des opérations. Temps-mort pour le Canada.

Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, RJ Barrett et une bonne partie de l’équipe masculine du Canada arrivent dans les tribunes, mais ça ne porte pas chance à leurs compatriotes, qui ratent tout, y compris les tirs ouverts…

En face, Marine Johannès a la bonne idée d’aller chercher ses premiers points près du cercle, avant d’enchaîner par un 3-points dont elle a le secret. La pression défensive française est étouffante, les interceptions se multiplient et le Canada mettra finalement plus de 8 minutes 30 pour inscrire ses premiers (et seuls) points du quart-temps.

Les Bleues bouclent ainsi la période sur un invraisemblable 23-2 qui leur offre le contrôle de la rencontre (38-20).

24 pertes de balle canadiennes

Gabby Williams reste intenable aux retours des vestiaires, punissant tous les retards canadiens, au scoring ou à la passe. L’écart reste toutefois stable (53-46) à la fin du troisième quart-temps, la faute à une zone canadienne qui perturbe les Bleues, et à une Marine Johannès au bras mal réglé, illustré par son deuxième airball du match.

À 3-points, Sarah Michel-Boury fait passer l’écart à +20 (56-36) et toute la salle peut entonner « Freed From Desire » durant le temps-mort canadien. Gabby Williams et ses coéquipières font ainsi rouler l’écart jusqu’à la fin, assurant ainsi un premier succès toujours précieux (75-54) dans ce tournoi olympique.

Rendez-vous jeudi, à 17h15, pour la deuxième rencontre des Bleues dans ces Jeux olympiques 2024, face au Nigeria.

Crédit photo : FIBA