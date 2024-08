Cooper Flagg raconte l’expérience aux côtés des superstars NBA

Surprise de la Select Team qui joue les « sparring partners » de Team USA, pour préparer les Jeux olympiques. Cooper Flagg a carrément impressionné lors des scrimmages face à ses glorieux aînés.

Celui qui sort tout juste du lycée et qui prendra la direction de Duke pour la saison prochaine ne s’est pas démonté face aux vétérans NBA, même s’il y avait un peu d’admiration et de nervosité.

« C’était cool, une expérience incroyable », explique le lycéen. « Le simple fait d’avoir l’opportunité d’être là et d’être sur le terrain avec des joueurs de ce talent, des gars qui se sont déjà fait un nom. Des gars que je regarde depuis des années, depuis tout petit. »

Une nervosité qui s’envole dès que le basket commence

Dans cette expérience unique face aux pros (et pas n’importe lesquels), Cooper Flagg s’était illustré par plusieurs actions, dont un panier à 3-points face à Anthony Davis ou en allant défier Jrue Holiday.

« Le premier jour, j’étais évidemment nerveux. Je suis entré sur le terrain et je me suis dit : ‘Wow’. J’étais en train de défendre LeBron (James) dans le coin. Ça m’a frappé pendant une seconde, et j’ai dû me ressaisir. »

Cooper Flagg devrait être choisi très haut lors de la prochaine Draft, peut-être en première position. Mais avant ça, il a toute une saison universitaire pour se développer, avec l’objectif de remporter le premier titre NCAA de l’après Mike Krzyzewski. Nul doute que ce passage avec la Select Team lui servira, y compris dans la gestion du stress.

« Une fois lancé, c’était juste du basket, et beaucoup de joueurs partagent une expérience similaire : une fois que vous commencez à jouer, la nervosité et tout ça disparaissent », assure-t-il. « La plupart des joueurs qui peuvent vraiment jouer à un niveau élevé, quand le match débute, il est certain que tout cela disparaît. »